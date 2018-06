Los mejore MEMES del segundo día del Mundial Rusia 2018

El día de hoy viernes 15 de junio se llevaron a cabo tres encuentros: Egipto vs Uruguay, Marruecos vs Irán y el partido más esperado del día Portugal vs España.

El primer duelo se jugó a las 7 am en punto, partido en el que Uruguay logró llevarse la victoria al minuto 89', el segundo la esférica se movió a las 10 am donde lamentablemente para los marroquíes se llevaron una derrota por un autogol en minutos de compensación y el último encuentro que sin duda fue el más interesante y movido entre españoles y portugueses que terminaron con marcador en empate a tres.

Los usuarios no han perdonado este segundo día del Mundial Rusia 2018 y se hicieron presentes a través de redes sociales con los MEMES, aquí te dejamos nuestros favoritos:

Cuando te toca madrugar para ir a clases o trabajar // Cuando madrugas para ver #Rusia2018. pic.twitter.com/N2o6tI5hXk — RUSIA 2018 WORLD CUP ⚽️ (@WC_Rusia2018) 15 de junio de 2018

