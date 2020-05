Los labios ardientes de Jimena Sánchez (FOTOS)

La sensual Jimena Sánchez subió una imagen que rápidamente volvió locas las redes sociales, aunque esta vez tapando todos su atributos físicos, pero mostrando que es una hermosa mujer de la cabeza a los pies y para muestra sus carnosos y ardientes labios que sus casi 8 millones de seguidores en Instagram que desean alguna vez probarlos.

Esta influencer y conductora mexicana se ponga lo que se ponga o se quite lo que no haga falta, con todo siempre es una mujer que su cuenta de Instagram no se detiene y en la imagen donde se ve sentada en un mueble blanco, muestra los labios naturales y su rostro de ángel que sin mostrar más ya alcanzó los 148,149 likes.

Más de 7 millones de enamorados de Jimena

Con tan solo unos días de haber publicado su foto los más de 916 comentarios para Jimena Sánchez no se hicieron esperar con emojis de corazones, ardientes llamas, caritas con besos además de halagos, piropos y toda clase de declaraciones como proposiciones de matrimonio de todas partes de la república mexicana y del mundo.

Jimena Sánchez es un ejemplo de nivel internacional de la belleza de la mujer mexicana con su perfectas curvas, su hermoso rostro además de su talento dentro y fuera de las pantallas, además de ser una de las influencer más seguidas en las redes sociales donde muestra sus viajes, eventos deportivos, paisajes de todas partes del mundo y su perfectos cuerpo en provocadoras imágenes que arden en segundos su cuenta de Instagram @jimenasanchezmx.