Los hijos del Canelo Álvarez: ¿Cuántos son y quiénes son las mamás de cada uno?

Los hijos del Canelo Álvarez son cuatro: Emily Cinnamon, hija de Karen Beltrán; Mía Ener, hija de Valeria Quiroz; María Fernanda, hija de Fernánda Gómez y Saúl Adiel, único hijo varón del deportista con Nelda Sepúlveda. El boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez es uno de los más sobresalientes en la historia de este deporte.

Cada uno de los hijos del Canelo Álvarez han estado en medio del ojo público desde su nacimiento, especialmente por el hecho de que el pugilista decidió tener a sus descendientes con diferentes mujeres.

Aunque eso sí, la estrella del ring de 30 años se ha hecho responsable de todos sus retoños, a quienes presume en las redes sociales. Los fanáticos de Canelo saben que el boxeador tiene un gran corazón, de hecho es muy conocido por sus labores altruistas. Como la familia es muy importante para Saúl, en La Verdad Noticias te presentamos algunos detalles sobre los infantes que llevan el apellido Álvarez.

¿Cuántas esposas ha tenido el Canelo Álvarez?

Fernanda Gómez es la novia actual de Saúl, que también es mamá de su hija María Fernanda. Se dice que posiblemente ella sea la mujer con la que se case/Foto: Instagram

El profesional del boxeo en realidad nunca se ha casado (por lo menos no hasta ahora), así que por supuestamente no ha tenido una esposa. Sin embargo, sí ha estado con cuatro mujeres (Karen Beltrán, Valeria Quiroz, Fernanda Gómez y Nelda Sepúlveda) que alguna vez tuvieron un romance con él y de las cuales nacieron cada uno de sus hijos.

Además, el famoso mexicano nacido el 18 de julio de 1990 en Guadalajara, Jalisco también ha tenido noviazgos y amoríos con hermosas mujeres famosas, como la conductora mexicana Marisol González, la modelo venezolana Shannon de Lima, la presentadora de televisión Cynthia Rodríguez e incluso, la actriz Kate del Castillo, aunque en este último ellos aseguraron que sólo eran amigos.

A pesar de las múltiples relaciones, los hijos del Canelo Álvarez no tienen una “madrastra”. Pero eso podría cambiar muy pronto, ya que diversos medios han afirmado que el boxeador posiblemente ya esté pensando en matrimonio con su novia actual, la guapa modelo Fernanda Gómez. Supuestamente la boda se llevaría a cabo en febrero de 2021, pero nada ha sido confirmado ya que probablemente por la pandemia se ha retrasado, por lo que posiblemente la pareja sigue esperando para caminar al altar.

¿Quiénes son los hijos del Canelo Álvarez?

Fernanda, la novia del deportista, convive con algunos de los hijos del famoso/Foto: La Silla Rota

Como te mencionamos, los hijos del Canelo Álvarez son:

Emily Cinnamon Álvarez

La primogénita de Saúl nació en 2005, cuando el pugilista tenía sólo 17 años y mantenía un noviazgo con Karen Beltrán. Al ser tan jóvenes, la relación entre ellos no duró mucho. Sin embargo, Emily Cinnamon de actualmente 13 años suele aparecer en los eventos de pelea de su famoso papá, y Canelo pasa tiempo con su hija mayor, así como también, la llena de lujos y atenciones.

Emily Cinnamon es la mayor de los hijos del Canelo Álvarez/Foto: Hola

Mía Ener

Saúl tuvo a su segunda hija con la modelo Valeria Quiroz, supuestamente ellos estuvieron juntos mientras Canelo era novio de Marisol González. Casi no se tiene información de la pequeña Mía Ener Álvarez, ya que los padres han decidido mantener en privado la vida de la niña.

De los hijos del Canelo Álvarez, Mía Ener es la que menos se conoce; incluso el boxeador no la ha reconocido ante los medios/Foto: AS USA

María Fernanda

La tercera hija de Canelo fue María Fernanda Álvarez, que nació en 2017. Es la pequeña que más aparece en las redes de Saúl y quien generó más polémica por su mamá, la modelo Fernanda Gómez. El boxeador y la modelo terminaron su relación cuando ella estaba embarazada, y la bebé nació cuando ellos estaban separados.

De hecho, Canelo tuvo un breve romance con Shannon a las pocas semanas de terminar con Fernanda, algo que no fue del agrado de los fans, ya que no aceptaban que el mexicano no estuviera junto a Fernanda que sería la madre de su bebé. Sin embargo, tras varios meses del nacimiento de la niña, fue que decidieron regresar.

María Fernanda es quien aparece más en las redes sociales de Saúl/Foto: Mamás Latinas

Saúl Adiel

El primer hijo varón de los hijos del Canelo Álvarez fue Saúl Adiel Álvarez, quien nació en 2018, sólo nueve meses después de que naciera María Fernanda. El niño nació del fugaz noviazgo del pugilista con la empresaria Nelda Sepúlveda.

No se sabe si el jalisciense engañó a Fernanda Gómez y Shannon de Lima con Nelda, o si su relación fue posterior a dichos romances.

Saúl Jr. es el menor de los hijos del boxeador/Foto: Heraldo Deportes

