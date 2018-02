Los deportistas de Quintana Roo no tienen apoyo del COJUDEQ

Fue hace unas semanas cuando la CONADE dió a conocer que la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2018 se llevará a cabo en cinco entidades teniendo a Chihuahua como sede principal, mientras que el Estado de México, Querétaro, Quintana Roo y Aguascalientes serán subsedes.

Por lo tanto faltan menos de tres meses para que dé inicio la justa deportiva más importante de los encuentros amateur en México, sin embargo no todos tendrán la oportunidad de participar en estas competencias.

El pre selectivo de voleibol del estado de Quintana Roo conformado por atletas de Benito Juárez y Cozumel son uno de los mayores afectados del estado y a decir del profesor Erick Canul, no han recibido ayuda por parte de la COJUDEQ.

“La presidenta nos manda junto con otro entrenador a negociar a la COJUDEQ y ahí ellos nos comentan que no vamos a participar en el regional con el pretexto de que no hay dinero y no contamos con el nivel”, explicó.