"Los dejamos para que tengan que comer": Ricardo Salinas se burla de la transmisión del Jamaica-México

Esta semana la Selección Mexicana se estará enfrentando a la Selección de futbol de Jamaica en el octagonal de la Concacaf, partido que el próximo jueves no será transmitido en Tv Azteca, algo que "no le quita el sueño" al dueño de la televisora, Ricardo Salinas Pliego.

Quién desató los comentarios del empresario fue el comentarista Javier Alarcón quién hizo mención del tema en redes sociales cuestionándose por qué no habrá transmisión ya que será un tema que "causará mucho ruido".

Sin embargo la respuesta del dueño de Grupo Salinas "muy a su estilo" causó miles de reacciones de usuarios en redes sociales, recordemos que ya en días pasados como te informamos en La Verdad Noticias, Salinas había causado revuelo en redes al preguntar a citibank "cuánto querían por su changarro", refiriéndose a la venta de Banamex y esta vez lo volvió a hacer.

"Los dejamos para que tengan que comer": Ricardo Salinas.

El cuestionamiento de Alarcón lo hizo a través de su cuenta oficial de Twitter, ahí escribió, "Me enteró que Tv Azteca no pasará el juego de las eliminatorias de Jamaica Vs México del jueves, ¿Saben por qué más allá de la rumorología? Es un tema que hará mucho ruido ¿ Así será el Mundial?.

Ante esta pregunta Salinas Pliego respondió contundentemente asegurando que la telenovela tiene más rating que un partido del TRI, "Tiene más rating la novela #miradademujer"; respondió con un emoji de risas.

Ya en otro tuit tuvo una respuesta aún más "subida de tono" declaró que dejaron ese partido para que la competencia, en este caso TUDN tenga que comer, "Los dejamos para que tengan que comer, somos bondadosos con la competencia".

¿Por qué no se transmitirá el partido Jamaica Vs México en Azteca?

A pesar de que no hay una versión oficial y únicamente el tuit de Salinas Pliego, existen rumores que apuntan a que sostienen una mala relación con la empresa española Mediapro, quién tiene los derechos del partido de las eliminatorias mundialistas, motivo por el cuál este próximo jueves los aficionados del futbol no estarán escuchando a Martinoli ni a Luis García.

El partido será transmitido a través de Canal 5 y TUDN el jueves 27 de enero a las 19:00 horas hora central.

