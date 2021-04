Los atletas más controvertidos de todos los tiempos

El mundialmente famoso Floyd Mayweather y la controversia parecen siempre ir de la mano. No es coincidencia, al invicto boxeador del campeonato parece que le encanta siempre estar metido en problemas al igual que ha muchos atletas.

Pero el Pretty Boy Floyd no es el único atleta que ha generado controversia en su carrera a lo largo de la historia, muchas de las figuras más controvertidas del mundo han sido los deportistas.

Siempre ha existido diversos grados de controversia: algunos de los nombres de esta lista que hoy trae La Verdad Noticias han sido titulares controvertidos solo dentro de sus deportes, mientras que otros han causado revuelo en toda la población pero ese es otro tema.

15 deportistas más controvertidos en la historia del deporte:

Floyd Mayweather, Boxeador

Floyd Mayweather es un boxeador muy controvertido.

Algunos atletas controvertidos solo piden atención, pero Mayweather es un hombre que nunca ha dejado salir de su boca una palabra que no crea firmemente. Incluso si eso lo va a meter legalmente en problemas, va a decir lo que piensa.

Ya sea que esté llamando a Manny Pacquiao por usar drogas para mejorar el rendimiento, o por meterse en combates a gritos con un analista de boxeo de 80 años, o aceptando acuerdos de culpabilidad en casos de abuso doméstico, Mayweather es un pararrayos para la controversia dentro y fuera el anillo.

Muhammad Ali, Boxeador

Muhammad Ali murió en el 2016.

Un ícono querido en todo el mundo hoy, Ali siempre será una de las figuras más controvertidas en la historia de este país. Olvídese de los deportes, Ali se estaba enfrentando al gobierno de los Estados Unidos por lo que él creía que eran delitos en todo el mundo.

Fue la convicción y la voluntad de Ali de hacer frente a lo que sentía que estaba mal en el mundo lo que le robó tres años durante su apogeo porque no pudo obtener una licencia de boxeo debido a su protesta por la Guerra de Vietnam.

Podemos mirar hacia atrás y celebrar la carrera de Ali en el ring, pero su trabajo fuera del mundo del boxeo definirá su legado tanto como todo lo que hizo con esos guantes.

Mike Tyson, Boxeador

Mike Tyson ha sido acusado por violación.

A diferencia de Ali, Tyson nunca luchó por algo más grande que él. Era solo un showman en el ring que estaba sobrevalorado porque venció a un montón de don nadie cuando llegó por primera vez.

Todo se vino abajo para Tyson poco después de convertirse en el campeón mundial de peso pesado en 1988. Ha tenido varios enfrentamientos con la ley a lo largo de su carrera, incluida una condena por violación en 1992.

Tyson nunca volvería a alcanzar las alturas que alcanzó cuando ganó el campeonato mundial, pero debido a que era un pararrayos para la controversia y todos estaban fascinados de ver lo que iba a hacer o decir, sería parte de algunos de los las peleas de extracción de dinero más grandes de la historia.

Sus peleas contra Evander Holyfield en 1996 y 1997 fueron tan importantes como cualquier cosa que haya hecho el boxeo en los últimos 20 años. En una de esas peleas Tyson le arrancó un pedazo de la oreja a Holyfield.

Terrell Owens, WR de la NFL

Sus comentarios racistas lo hicieron más famoso.

Si está buscando un atleta que sepa cómo quemar un puente incluso si todo parece ir bien, Owens es su hombre.

Durante su tiempo con San Francisco, Owens emergió como uno de los mejores receptores de la NFL, pero una vez que logró esta fama, su ego y arrogancia explotaron. Todo tenía que ser sobre él, 24/7/365.

Si Owens captaba el más mínimo indicio de que alguien más estaba robando su centro de atención, o si no estaba recibiendo el balón lo suficiente, se aseguraría de que todos supieran de su frustración.

Llamaría a los mariscales de campo por ser homosexuales o vendería a su "mejor amigo" río abajo para inflar su propio ego.

Con Owens incapaz de encontrar trabajo en la NFL el año pasado luego de una cirugía de ligamento cruzado anterior, parece que la edad, el tiempo y la quema de puentes finalmente han alcanzado al cinco veces All-Pro.

Randy Moss, WR de la NFL

Su problema con las drogas ha sido muy evidente.

Dice mucho sobre cuán preocupados estaban los equipos de la NFL por el carácter y la personalidad de Moss que pudo aguantar hasta la 21ª selección en el Draft de la NFL de 1998.

Solo en talento, no hay duda de que fue el mejor jugador disponible ese año.

Moss ha hecho todo lo posible para exiliarse de la NFL, incluido el uso de drogas, renunciar a su equipo durante un juego, comentarios controvertidos sobre el accidente aéreo de Marshall y una serie de incidentes han provocado su mala fama.

Ron Artest (Metta World Peace), NBA

A sido suspendido por golpear a sus oponentes de juego.

Teniendo en cuenta la forma en que se han desarrollado ciertos eventos en las últimas semanas, es difícil seguir llamando a este hombre Metta World Peace.

Claro, ese podría ser su nombre legal, pero el artista anteriormente conocido como Ron Artest siempre parece hacer algo controvertido en el peor momento posible.

Mucho antes de que World Peace fuera suspendido por golpear a James Harden en la cabeza con un codazo deliberado, Artest estaba subiendo las escaleras en el Palace en Auburn Hills para atacar a un fan que le había arrojado una bebida.

Si bien el fanático estaba completamente equivocado al hacer lo que hizo, Artest debería haber tenido algo de autodisciplina. Por supuesto, aprenderíamos a lo largo de los años que eso es algo que realmente le falta.

A pesar del estilo de vida rico y famoso que llevan la mayoría de los jugadores de la NBA, Ron-Ron ha intentado encontrar trabajos secundarios en Circuit City para obtener un descuento para empleados.

Dennis Rodman, NBA

Dennis Rodman siempre quiso ser el centro de atención.

Si bien Rodman siempre ha sido un pararrayos para la controversia, mucho de lo que parecía estar haciendo resultó más un grito de atención que un hombre profundamente perturbado que buscaba el amor y el respeto del resto del mundo.

Ya sea vistiendo un vestido de novia o iniciando una pelea de lucha libre con Karl Malone, Rodman siempre se las arreglaba para encontrarse en el centro de atención, incluso cuando las bombillas más brillantes ya apuntaban directamente en su dirección.

Dénle crédito a Rodman por todos sus problemas fuera de la cancha, y hubo muchos, siempre a pesar de eso se las arregló para rendir para sus equipos.

Fue uno de los mejores reboteadores de esta generación y fue honrado como miembro del Salón de la Fama del Baloncesto en 2011.

José Canseco, MLB

El peor logro de Canseco fue su libro.

Canseco, que nunca deja que la edad o el talento se interpongan en el camino de una buena historia, todavía está suplicando por conseguir un trabajo en algún equipo de las Grandes Ligas.

Su deseo de un último turno al bate se ha vuelto tan ridículo que está rogando a los fanáticos que lo incluyan en la boleta del Juego de Estrellas.

Si bien ese esfuerzo probablemente no le dará sus frutos, el llamado "Padrino de la Era de los Esteroides" se ha hecho un gran nombre en los años transcurridos desde que fue exiliado de las Grandes Ligas.

Canseco escribió su primer libro Juiced, que sirvió como una exposición no oficial sobre los jugadores de las Grandes Ligas que usaban esteroides u otras drogas para mejorar el rendimiento.

Por supuesto, algunas de las historias del libro fueron inventadas, pero estaba tan orgulloso de sí mismo que su siguiente libro se tituló Vindicado.

Además de "volar la tapa" del uso de PED en el béisbol, Canseco ha subido al ring de boxeo para luchar contra algunos titanes de la industria del entretenimiento, como Danny Bonaduce de The Partridge Family.

Barry Bonds, MLB

Barry siempre fue el centro de las controversias.

Podríamos escribir toneladas de información sobre Bonds que le dirían por qué fue tan controvertido, pero en lugar de revisar toda su hoja de antecedentes penales, reduzcamos a unos pocos puntos simples.

Bonds una vez usó a su hijo como una forma de obtener simpatía mientras se recuperaba de una cirugía de rodilla en el entrenamiento de primavera, odiaba hablar con todo el mundo sobre cualquier tema, razón por la cual sus conferencias de prensa eran siempre imprescindibles en la televisión.

Fue el rostro de la demanda de BALCO que lo implementó a él y a otros atletas como usuarios de drogas que mejoran el rendimiento. En lo que respecta a los atletas desagradables, sería difícil encontrar uno que sea más aborrecido que el rey de jonrones de todos los tiempos de las Grandes Ligas.

Pete Rose, MLB

Rose nunca podrá llegar al Salón de la Fama.

Algunos pueden pensar que ya es hora de que Rose ingrese al Salón de la Fama del Béisbol. Es el líder de todos los tiempos en éxitos de carrera, jugó el juego con un estilo total que los fanáticos admiran y respetan, y ha tenido que vivir exiliado del deporte durante casi 23 años.

Pero Rose rompió LA regla cardinal del béisbol: no apueste en los juegos. Puede decir que solo apostó a que su equipo ganara, o intentar girarlo como quiera.

El hecho es que estaba haciendo algo que todos sabían que era ilegal, aceptó el castigo cuando se lo impuso, mintió sobre lo que estaba haciendo durante años y ahora espera entrar al Salón de la Fama.

No va a suceder y no debería suceder. A pesar de toda la charla sobre cómo las drogas que mejoran el rendimiento "arruinaron" el juego, el placer culpable de Rose es mucho peor y no debe ser recompensado con el mayor honor que pueda tener cualquier persona asociada con el juego.

John Rocker, MLB

Rocker es catalogado como un hombre despreciable.

Desde la ciudad de Nueva York hasta el racismo descarado y todo lo demás, Rocker estaba dispuesto y era capaz de dar su opinión sobre cualquier cosa y todo lo que quisiera.

Rocker irrumpió en escena en 1998 con los Bravos de Atlanta como un cerrador zurdo de tiro duro con el carisma de Ric Flair y la actitud para enfrentarse al mundo un grupo a la vez.

Una vez que el mundo se dio cuenta de que Rocker había perdido por completo la cabeza, lo que no tomó mucho tiempo, su estrella se desvaneció.

Se ubica a la altura de Barry Bonds, como el jugador de béisbol más despreciado de la década anterior.

Nada de lo que Rocker hizo en el campo puede excusar las cosas que hizo o dijo. Él pertenece a la parte superior de la lista de todo lo que involucre controversias o seres humanos despreciables.

Ty Cobb, MLB

Ty Cobb pudo haberse convertido en el mejor jugador de Beisbol del Mundo.

Hablando de seres humanos despreciables, Cobb podría ser el mejor bateador en la historia de las Grandes Ligas. Los números de su carrera incluyen un promedio de .366, un porcentaje de embase de .433, un porcentaje de slugging de .513 y 4,191 hits.

Pero saca a Cobb del campo, o en ocasiones en él, y te das cuenta de que hizo que John Rocker y Barry Bonds parecieran santos.

Dado que los medios de comunicación a principios del siglo XX no se acercaban a lo que tenemos hoy, no hay forma de saber todas las cosas que Cobb estaba haciendo durante su apogeo.

Hubo una vez en que estranguló a un jardinero en el Tigers Stadium y luego fue tras la esposa del hombre cuando ella trató de detenerlo. Sin duda fue un ser humano horrible y uno de los deportistas más controvertidos de la historia.

Alex Rodríguez, MLB

Alex Rodriguez admitió ser consumidor de drogas de rendimiento.

En la superficie, realmente no hay nada controvertido sobre Alex Rodríguez. Fue un gran jugador de béisbol durante mucho tiempo que firmó el contrato más grande en la historia del deporte, dos veces, y no está cumpliendo con ese trato porque la edad y el juego pasan factura en su cuerpo.

Pero A-Rod se ha convertido en el pararrayos de la controversia con cada pequeña cosa que ha hecho desde que lo traspasaron a Nueva York.

En 2004, provocó la ira de los fanáticos, es decir, los de Boston, por golpear la pelota de la mano de Bronson Arroyo en una jugada en la primera base en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

También les dio a los fanáticos una razón para arruinarlo al optar por no cumplir con su contrato de 252 millones de dólares justo cuando los Medias Rojas estaban a punto de lograr su segunda Serie Mundial en cuatro años.

Sus dificultades en la postemporada lo han convertido en un blanco fácil, aunque tuvo una buena racha cuando los Yankees ganaron la Serie Mundial en 2009.

El hecho de que estuviera en el Informe Mitchell y posteriormente admitiera haber usado drogas para mejorar el rendimiento solo aumentó el veneno dirigido en la dirección de A-Rod.

Lance Armstrong, Ciclismo

Armstrong sufrió un terrible cáncer.

Armstrong es una figura venerada le diagnosticaron cáncer de testículo a la edad de 25 años. Hubiera sido un milagro verlo volver a pisar una bicicleta, y mucho menos ganar el Tour de Francia, la carrera más prestigiosa del deporte.

Después de siete títulos del Tour y una campaña publicitaria de Nike Livestrong, Armstrong se ha convertido en un ícono en el mundo de los deportes y los negocios.

Pero no importa lo que haga, siempre hay controversia siguiéndolo. Las acusaciones de trampas, dopaje, drogas para mejorar el rendimiento, etc. fueron un elemento básico de la vida de Armstrong en la bicicleta.

Si cree que lo hizo o no, es irrelevante. El hecho es que el nombre de Armstrong es uno de los más controvertidos de todos los deportes del mundo.

OJ Simpson, NFL

La ex estrella de fútbol O.J. Simpson, fotografia en una audiencia de libertad condicional en 2017.

Hubo un tiempo, hace mucho tiempo, cuando Simpson era solo ese ex ganador del Trofeo Heisman que tuvo un papel en las tres películas de Naked Gun.

Ahora, es imposible ver esas películas o ver una foto de Simpson y no pensar en todo lo que ha sucedido desde el asesinato de Nicole Brown y Ronald Goldman en 1994.

La percepción de Simpson en todo el mundo cambió durante esa prueba, pero son sus acciones después del hecho las que lo han convertido en uno de los atletas más controvertidos de la historia.

Un ejemplo famoso de Simpson no solo tratando de sacar provecho de toda esa situación, sino de ganar dinero con ella, fue un manuscrito nunca publicado que escribió llamado If I Did It. Debido a estas controversias Simpson nunca hará nada que le pueda devolver su reputación.

