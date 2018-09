Los árbitros de la Jornada 11 del Apertura 2018 de la Liga MX

A poco menos de un día para que empiece la Jornada 11 del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX y ya se anunciaron las designaciones arbitrales, en donde César Arturo Ramos destaca porque será el responsable de dirigir las acciones del Clásico Nacional: América vs Chivas.

Se jugará la edición número 231 del partido entre las Águilas y las Chivas en el Estadio Azteca, Ramos Palazuelos tendrá el apoyo de José Luis Camargo Callado (asistente uno), José Ibrahim Martínez (asistente dos), Fernando Hernández Gómez (cuarto silbante) y Julio David Escobar Barba (asesor).

Los árbitros de la Jornada 11 del Apertura 2018 de la Liga MX

También te puede interesar: Comentarista de ESPN pelea en programa en vivo con líder de la barra de Tigres

Es importante mencionar que llegará a ser el segundo Clásico Nacional que dirija el nazareno, el primero fue en la Liguilla del Clausura 2016, partido en el que el Rebaño y Azulcremas empataron 0-0.

Por otra parte, Fernando Guerrero Ramírez pitará las acciones del partido en la Bella Airosa entre Tuzos y el líder, Cruz Azul, por lo que tendrá el apoyo de Andrés Hernández Delgado, Edgar Ulises Rangel Araujo, Israel Valenciano Torres y César Esteban Moreno Roa.

Los árbitros de la Jornada 11 del Apertura 2018 de la Liga MX

Para el enfrentamiento entre Pumas y Puebla, estará Eduardo Galván Basulto para dirigir las acciones en Ciudad Universitaria.

Para los partidos restantes estarán:

Veracruz vs León: Diego Montaño Robles

Atlas vs Toluca: Adonai Escobedo González

Querétaro vs Tigres: Jorge Isaac Rojas Castillo

Necaxa vs Santos: Roberto García Orozco

Monterrey vs Tijuana: Jonathan Hernández Juárez

Lobos BUAP vs Monarcas: Roberto Ríos Jácome