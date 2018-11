Los Pumas no saben ganar en CU pero ya están en la Liguilla.

Los Pumas de la UNAM no conocen la victoria como locales desde septiembre, pero gracias a un autogol de Matheus Doria es que accedieron al tercer lugar de la tabla general del torneo Apertura 2018. La tercera posición le permite a Pumas cerrar la serie en casa, algo que no importará mucho si no saben sacar victoria como locales.

Santos Laguna terminó en cuarto sitio y también buscará pasar a las semifinales como local en su casa de Torreón.

Matheus Doria estropeó la tarde del Santos con un autogol al minuto 62.

Fueron los Guerreros los que abrieron el marcador al minuto 24, mediante una jugada de Julio Furch quien cedió a la llegada de Jonathan Rodríguez, éste controló de pierna derecha para hacer inútil la llegada por el suelo de Andrés Iniestra.

Con el gol de Rodríguez, Santos se convirtió en el único equipo que fue capaz de marcar en cada encuentro del Apertura 2018.

Los Pumas intentaron acortar la distancia de todas las maneras posibles, pero el arquero rival, Jonathan Orozco estaba teniendo una buena tarde, hasta que apareció la mala fortuna de Matheus Doria quien, al minuto 62, intentó peinar hacia atrás un balón por alto sin darse cuenta que Orozco estaba saliendo y terminó techándolo para anotar en propia puerta.

Revive los mejores momentos del encuentro entre Pumas y Santos

Santos tuvo para meter el segundo, pero la figura de Alfredo Saldívar apareció bajo el arco universitario para evitar, en al menos un par de veces, que el balón terminara en las redes.

El silbatazo final ubicó a Pumas en el tercer lugar general, producto de 30 unidades y una diferencia de +11 goles, y a Santos con el mismo número de puntos pero con un gol menos a favor, lo que propició que se quedara en el cuarto peldaño.