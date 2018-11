Los Potros de Hierro del Atlante se despiden del torneo Apertura 2018 al ser derrotados por Atlético de San Luis en la Semifinal de Ascenso Mx.

El tiempo en contra fue el factor que predominó a los azulgranas a quienes no les alcanzaron 90 minutos para remontar el marcador que Atlético de San Luis impuso en el partido de ida que se disputó la semana pasada en Estadio Alfonso Lastras.

Los dirigidos por Gabriel Pereyra sabían que tenían que resolver una situación complicada, sin embargo saltaron al terreno de juego decididos a remontar el marcador.

En la primer jugada del partido Fernando Fernández tuvo en sus pies la anotación de frente, en pase perfecto de Zurita y lamentablemente le pego con muy poca fuerza a las manos del portero visitante, al minuto 1.



Al 29’ llegó el invitado especial, Armando Escobar recibió el balón por la banda izquierda, mandó centro a segundo poste, Jairo Velez llegó exacto a la cita para prenderla de primer instancia y anidarla pegada al poste de Rodríguez, haciendo inútil su lance y así clavar el primero de la noche (1-0).

En el arranque del complemento Jairo Velez ingresó al área, adelantó la pelota y López lo trabó en clara falta que no dudó en señalar el arbitro del encuentro. Y como ha sido la costumbre en el torneo, Gerardo Ruiz tomó la responsabilidad del cobro, se paró con seguridad desde los once pasos, se perfiló de pierna derecha y cruzó su disparo engañando a su colega para mover las redes y poner el marcador (2-0) al 48’ y el marcador en el global se apretaba (2-3). Con el tanto, “Kampa” Ruiz llegó a su quinto gol del torneo, primero en la liguilla.



Al 71’ Ibáñez disparó dentro del área y nuevamente “Kampa” Ruiz ayudó a la causa azulgrana evitando la anotación al detener el balón a una mano.

El segundo cambio azulgrana se dio con el ingreso a la cancha de Raúl Suarez en sustitución de Iván Zamora.



Jugada de peligro al 84’, de manera descarada el central Bilbao detuvo la pelota con la mano cortando una jugada clara, lo que dio origen al disparo de Ernesto Reyes, “Charol” en el cobro la prendió con potencia y el disparo salió a las manos del arquero que con los puños evitó el tercero.



En el 93’ se dio una jugada polémica en el disparo que intentaba hacer el delantero azulgrana, pero un contacto en la pierna no le permitió hacer el tiro a puerta y el central a un metro de distancia no interpretó la jugada como penal, ante el reclamo de los asistentes.

Atlante intentó hasta el último minuto de juego, pero ya no logró igualar el global para acceder a la gran Final.

El aplauso se lo llevaron los jugadores y cuerpo técnico que lo dejaron todo en la cancha y a la afición que apoyó en todo momento a su equipo azulgrana. Y ahora vendrá el tiempo de ajustar al plantel para el Clausura, en donde nuevamente el Potro será protagonista y galopará en búsqueda del titulo.

Finalmente y en conferencia de prensa, el Director Técnico de Atlante Gabriel Pereyra reconoció el partido que hicieron los jugadores y mencionó: “Concluimos con un trabajo digno, me empape de toda la historia, de lo que quería el aficionado, más allá de los resultados. Pero el hincha de Atlante quiere que jueguen como jugó hoy, con el corazón en la mano”