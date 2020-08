Los Cardenales regresaría al campo tras consecutivos brotes de COVID-19

Los Cardenales de San Luis no juegan un partido desde el 29 de julio debido a un grupo de COVID-19 dentro de la organización, pero su regreso al campo está programado para el sábado.

El club anunció el jueves por la noche que los cardenales viajarían a Chicago a tiempo para una doble cartelera el sábado contra los White Sox y así reanudarían su temporada 2020. Ken Rosenthal de The Athletic informó que MLB y la Asociación de Jugadores están discutiendo cómo se verá el calendario de los Cardinales una vez que regresen.

Según los informes, los jugadores quieren jugar tantos juegos como sea posible, en parte porque sus salarios para 2020 se prorratean en función de la cantidad de juegos de la temporada regular, y eso significa que les gustaría centrarse en los partidos dobles para acercar a Los Cardenales a 60 juegos como sea posible.

Los Cardenales no han podido jugar desde julio

Derrick Goold del St. Louis Post-Dispatch informó anteriormente que era posible regresar a la acción del juego el sábado: “Se espera que el partido programado de los Cardenales contra los White Sox el viernes se posponga. Ese juego podría cambiarse al sábado para una doble cartelera o al domingo cuando los Cardenales comiencen una estadía de seis días en Windy City”-

Los Cardinales están considerando conducir a Chicago, confirmó una fuente de MLB.

Los Cardinales también intentarían recuperar al menos uno de los juegos pospuestos contra los Cubs con una doble cartelera en la serie de tres días contra los Cubs programada para comenzar el lunes en Wrigley Field.

⚾️POSPONEN JUEGO⚾️



Los partidos de esta semana entre St. Louis Cardinals y Detroit Tigers fueron pospuestos ya que se requiere más tiempo para realizar pruebas para detectar COVID 19, próximamente se darán a conocer detalles sobre la reprogramación de estos juegos pic.twitter.com/JfKZchQ51m — TUDNRadio (@TudnRadio) August 11, 2020

Jugadores de los Cardenales con COVID-19

Los Cardenales no han tenido un caso positivo confirmado desde el sábado, pero los resultados de las pruebas no se han anunciado desde principios de esta semana. Hasta el momento, 17 miembros de las organizaciones han dado positivo, incluidos 10 jugadores. Según múltiples informes, un entrenador de los Cardenales dio positivo recientemente por el coronavirus, pero Bob Nightengale tuiteó que el entrenador en cuestión había estado aislado y no tenía contacto con el resto del equipo.

En la actualidad, los Cardenales han perdido 15 juegos por el aplazamiento relacionado con COVID, y ese es un asunto serio dada la naturaleza comprimida del calendario de béisbol en 2020. Sin embargo, el objetivo sigue siendo 60 juegos, incluso si eso parece un impulso increíblemente pesado dado que St. Louis no habrá jugado en 17 días cuando salgan al campo en Chicago el sábado.

Los Cardenales de San Luis realizaron movimientos en su roster y añadieron a los dominicanos Alex Reyes y Génesis Cabrera pic.twitter.com/0ws2idEDHT — Antonio Puesán (@antoniopuesan) August 5, 2020

Si los Cardinales terminan jugando menos juegos que otros equipos, una posibilidad clara en este punto, incluso si se cargan con dobles rondas, y llegan a la postemporada según el porcentaje de victorias, entonces será una fuente de controversia.

Te puede interesar: ¡MLB en riesgo de ser cancelada! Jugadores de Cardenales dan positivo a COVID19

Ese es especialmente el caso si golpean a un equipo del campo de playoffs que jugó más partidos que ellos. Por supuesto, jugar menos partidos también podría funcionar contra los Cardenales dependiendo de cómo les vaya una vez que estén en el campo nuevamente.