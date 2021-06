Los 5 grandes favoritos para ganar la Copa América 2021

Como ya es costumbre, en la Copa existe muchísimo nivel entre los equipos. Entre todos ellos, existen algunos que destacan. A continuación, te presentamos los cinco grandes favoritos para ganar la Copa América 2021 según las apuestas. Son los siguientes:

En primer lugar, se encuentra Brasil. Este país, históricamente icono del fútbol, se sitúa como principal equipo favorito para ganar este año. Después de lo ocurrido en la primera jornada, ha pasado con Brasil lo que se esperaba. Este equipo ha conseguido aumentar la ventaja en las cuotas posteriormente al 3-0 con el que derrotaron a Venezuela. Brasil también cuenta con la presencia de Neymar y Gabriel Jesús, dos referentes en el área de ataque. Debido a su trayectoria, Brasil se posiciona como principal equipo ganador: lleva ocho victorias consecutivas sumando la fase de clasificación para el Mundial 2022, amistosos y la Copa América. Delante de estas cifras, es obvio observar cómo se posiciona ante los demás como opción ganadora. Este hecho puede observarse en las cifras de las casas de apuestas.

En segundo lugar, se encuentra Argentina. Se podría decir que no ha empezado con buen pie: no pasó del 1-1 contra Chile. A pesar del destacado gol de Messi, es cierto también tener en cuenta la cantidad de ocasiones desperdiciadas por Lionel Scaloni durante todo el partido, así como el penalti fallido por parte de Arturo Vidal. De todas formas, Argentina está jugando correctamente y podrá pasar a la siguiente fase fácilmente. No hay más que recordar sus resultados: lleva 14 partidos sin perder. Aunque Brasil se sitúe claramente como favorita muy por encima de los demás equipos, también Argentina cuenta con mucho apoyo y posibilidades de ganar y Messi como eje vertebrador de este equipo da fuerza y posibilidades de terminar la Copa en muy buena posición.

En tercer lugar, está Colombia. En su caso, su cuota ha crecido exponencialmente en las apuestas. De esta forma, pasa automáticamente a ser una gran apuesta de valor actualmente. Posteriormente a la salida del jugador del Everton, cabe destacar los positivos resultados y un gran ánimo colectivo. Sus cifras, dos victorias en los tres útimos partidos y un 2-2 frente a Argentina, les acompañan. Destacan principalmente los nombres de Zapata, Muriel, Borja o Borré, entre otros. Por todo ello, Colombia va a por todas y se posiciona como un rival duro en la Copa América 2021.

En cuarto lugar, Uruguay. Este es también un puesto muy importante. Con su entrenador, Oscar Tabarez, y un equipo bien cohesionado y unido, se trata del equipo más ganador del torneo: nada más y nada menos que quince victorias hasta el momento. Para la Copa América 2021 se apostará por los nuevos talentos: Nández, Arrascaeta y Bentancur. Además, se contará con la presencia de los ya consagrados Luis Suárez y Edinson Cavani. Por otro lado, un punto que puede dificultar su triunfo en la Copa es la línea limitada de defensas, por no hablar de los constantes problemas con el equipo de porteros. Estos factores sitúan al equipo en esta cuarta posición. Sin embargo, pueden obtener muy buenos resultados.



En quinto lugar, se encuentra Chile. Con la presencia de Martín Lasarte, el sustituto de Reinaldo Rueda, puede situarse perfectamente como equipo ganador. En los pasados años 2015 y 2016, se situó como campeón. Posteriormente en 2018 sufrió un omento de crisis no pudiendo clasificarse finalmente. El 2021 puede ser, sin duda, un momento de resurgimiento. Principalmente, estas son las apuestas que se espera que finalmente ganen y queden mejor posicionadas. Los factores son diversos: jugadores, posicionamiento, estrategia, táctica… les sigue su trayectoria pasada hasta el momento, así como diferentes predicciones. Realmente, el fútbol es impredecible. ¡Nunca se sabe lo que pasará! Por otro lado, es muy interesante tener en cuenta las alternativas así como diferentes propuestas. Éstas en un principio no reciben tanta atención y pueden a largo plazo acabar sorprendiendo con resultados inesperados.