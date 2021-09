Los 16 partidos de la Champions League en la Jornada 1 de la fase de grupos

La Champions League tendrá 16 partidos durante la Jornada 1 de la fase de grupos este martes 14 y miércoles 15 de septiembre. Estos encuentros quedaron definidos con el sorteo que se llevó a cabo el pasado 26 de agosto.

Durante la primera jornada, algunos de los partidos que generan más atracción son el Barcelona vs. Bayern Munich, Inter de Milán vs. Real Madrid y Liverpool vs. AC Milan.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, en México el inicio de la Champions League 2021-22, podrás verlo solamente por la plataforma de streaming HBO Max, ya que ellos tienen la exclusiva de transición, y ni ESPN ni Fox Sports podrán transmitir los partidos.

Partidos Jornada 1 Champions League: Martes 14 de septiembre

Cristiano Ronaldo nuevamente jugará con el Manchester United/Foto: CNN

Los partidos de la Champions League para hoy en esta Jornada 1 seguramente sorprenderán, ya que Cristiano Ronaldo ha empoderado al Manchester United, tras dejar Juventus. Por lo cual, estos son los horarios (Con Hora Centro de México) en los que podrás verlos:

Sevilla vs. Salzburgo, Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, 11:45 Horas.

Young Boys vs. Manchester United, Stade de Suisse, 11:45 Horas.

Lille vs. Wolfsburgo, Estadio Pierre-Mauroy, 14:00 Horas.

Villarreal vs. Atalanta, Estadio de la Cerámica, 14:00 Horas.

Chelsea vs. Zenit, Stamford Bridge, 14:00 Horas.

Malmö vs. Juventus, Eleda Stadion, 14:00 Horas.

Barcelona vs. Bayern Munich, Camp Nou, 14:00 Horas.

Dínamo de Kiev vs. Benfica, Estadio Olímpico de Kiev, 14:00 Horas.

Partidos Jornada 1 Champions League: Miércoles 15 de septiembre

Finalmente veremos a Lionel Messi jugar como parte del PSG/Foto: Los Angeles Times

El miércoles 15 de septiembre estará llena de emoción la Jornada 1, especialmente porque esta será la primera vez en que se vea a Lionel Messi con la camiseta del Paris Saint-Germain (PSG) tras su salida del Barça.

Así que te dejamos la hora (Hora Centro de México) en la que podrás ver cada uno de los enfrentamientos:

Beşiktaş vs. Dortmund, Vodafone Park, 11:45 Horas.

Sheriff vs. Shakhtar Donetsk, Bolshaya Sportivnaya Arena, 11:45 Horas.

Inter de Milán vs. Real Madrid, San Siro, 14:00 Horas.

Atlético de Madrid vs. Porto, Estadio Wanda Metropolitano, 14:00 Horas.

Brujas vs. PSG, Estadio Jan Breydel, 14:00 Horas.

Liverpool vs. AC Milan, Anfield, 14:00 Horas.

Manchester City vs. Leipzig, Etihad Stadium, 14:00 Horas.

Sporting CP vs. Ajax, Estadio José Alvalade, 14:00 Horas.

La Liga de Campeones de la UEFA, mejor conocida como Champions League, comenzó desde el pasado martes 22 de junio de 2021, y tendrá su partido final el próximo 28 de mayo de 2022.

