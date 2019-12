Lorena Ramírez: ORGULLO mexicano reconocido a nivel mundial (VIDEO)

María Lorena Ramírez, la reconocida atleta rarámuri y originaria de la Sierra Tarahumara en Chihuahua, ha recibido todo tipo de reconocimientos a nivel mundial, incluso, hace un par de mese protagonizó una de las seis portadas especiales de Vogue México, con las que la publicación celebró sus 20 años de su edición en el país.

Lorena apareció en la portada de la distinguida revista Vogue

“Me gusta ser una mujer rarámuri, me gusta tener esta cultura, estas tierras que estoy pisando, donde he crecido, es un lugar muy bello. Tenemos de todo, tenemos árboles, tenemos muchas cosas aquí en el estado de Chihuahua. Me siento muy feliz de lo que tengo”, dijo María Lorena Ramírez a Vogue.

La corredora ha causado gran expectación en todo el mundo

Lorena está orgullosa de sus raíces

Cabe recordar que la deportista quien corre con su indumentaria tradicional y huaraches, obtuvo el tercer lugar en el ultramaratón celebrado en España en 2018, en una competencia en la que participaron 2 mil 400 atletas de 38 países.

Lorena logró imponerse ante miles de competidores

El número especial es un homenaje a las mujeres en México, en donde también se encuentran la bailarina Elisa Carrillo y la actriz Irene Azuela, además de Frida Escobedo, Graciela Ángeles, Gabriela Cámara y Abigail Mendoza, entre otras.

Lorena vive junto a su familia en la Sierra de chihuahua

Curiosamente la palabra Rarámuris tiene un gran significado en la vida de María, ya que se refiere a las personas de “pies ligeros”, por lo que esta cultura además de subir y bajar cerros, los Rarámuris cruzan barrancas y arroyos recorriendo grandes distancias sin parar a través de la sierra.

Los Rarámuris recorren grandes distancias en condiciones extremas

Por su parte, Lorena Ramírez, recorre diariamente más de 10 kilómetros en la Sierra Tarahumara para cuidar el ganado, esto le ha permitido desarrollar buena condición física y colocarse entre las mejores corredoras de la región, del país y del mundo.

