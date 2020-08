Locutor de los Reds, Thom Brennaman, se disculpa por usar insultos homofóbico al aire

El locutor de los Reds de Cincinnati, Thom Brennaman, pronunció un insulto ofensivo y homofóbico mientras llamaba al juego de los Rojos en la MLB este miércoles, aparentemente fue sin darse cuenta de que su micrófono estaba encendido.

En la trasmisión se escuchó a Brennaman, quien estaba anunciando una doble cartelera contra los Kansas City Royals, refiriéndose a una ciudad como "una de las malditas capitales del mundo".

Locutor de los Rojos de Cincinnati, Thom Brennaman

¿Qué dice la MLB?

Segundos más tarde, volvió al modo de locutor y leyó una promoción para el programa previo al juego en vivo de los Reds como si nada hubiera pasado.

Pero, los espectadores se sorprendieron y el clip se volvió viral en las redes sociales en cuestión de minutos.

Longtime Cincinnati Reds announcer Thom Brennaman was caught on a hot mic saying “one of the fag capitals of the world.” He is currently announcing the second game of the Reds’ doubleheader against Kansas City. pic.twitter.com/Uwz07eRIKv — Jeff Passan (@JeffPassan) August 20, 2020

Brennaman, de 56 años, ha estado llamando a los juegos de la MLB desde los años 90 y ha sido el presentador destacado juego por juego para eventos importantes como el Campeonato Nacional BCS, el Fiesta Bowl 2007, el Sugar Bowl 2008 incluso el Pro Bowl 2011.

Thom Brennaman de los Reds se disculpa

“Hice un comentario esta noche temprano que supongo que salió al aire del que estoy profundamente avergonzado”, dijo Brennaman. “Si he lastimado a alguien, no puedo decir cuánto digo desde el fondo de mi corazón que lo siento mucho, mucho. Me enorgullezco de mí mismo y me considero un hombre de fe. ... No sé si me voy a poner este auricular de nuevo.

"No sé si será para los Rojos. No sé si será para mis jefes en FOX. Me disculparé por las personas que firman mi cheque de pago, por los Rojos, por Fox Sports Ohio, por las personas con las que trabajo, por cualquiera que la haya ofendido esta noche. No puedo empezar a decirles cuánto lo siento", declaró.