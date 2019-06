¡Lobos BUAP se desmorona! No tienen jugadores y el DT Paco Palencia renuncia

¡Se encienden las alarmas!

El equipo poblano se encuentra en una grave crisis de la que muchos desconocen si podrán salir adelante ya que ahora, hasta se han quedado sin Director Técnico en plena pretemporada y aún no se ha establecido su plantilla.

Francisco Palencia terminó contrato el 31 de mayo, y una de las condiciones que tenía para firmar era renovar a la base de su plantel. Por tal motivo, Paco anunció en Los Capitanes de ESPN que no seguirá en el proyecto:

"Es un momento de separarme y estar cada uno con sus proyectos deportivos. Estoy en pausa para seguirme preparando", sostuvo el entrenador.

Sí, por más sorprendente que suene, el cuadro licántropo parece que solo tiene el nombre, ya que la estructura está más que debilitada.

Sin embargo, las bajas del cuadro poblano podrían no terminar ahí, ya que Palencia también dejó entrever que Manuel Lapuente -Director deportivo del club- también está considerando dejar a los Lobos. “Manolo está en las mismas que yo, tratando de hablar con los dueños. Ya esto llevaba dos meses y medio y no tenemos a jugadores firmados, solo me dijo que me apoyaba en la decisión que yo tomara”, remarcó el ahora ex DT.

¿Con quienes se cuenta?

Los porteros Alejandro Duarte (peruano) y José Canales, el defensa central César Cercado, el lateral hondureño Félix Crisanto, el lateral Luis Ernesto Olascoaga, el medio Jorge Ibarra, el atacante peruano Luiz Ernesto da Silva y el delantero argentino Leonardo Ramos son de casa, pero no son suficientes como para poner en marcha el plan de trabajo para el siguiente torneo.

El 20 de mayo del 2017, consolidamos nuestro ascenso hacia el máximo circuito. Culiacán fue la sede que nos vio dar el paso a la Liga Mx.



¡Gracias por tanto apoyo, manada! Sigamos trabajando y mejorando. ����#UnLoboNuncaAúllaSolo pic.twitter.com/i6pOHLChMm — Lobos BUAP Oficial (@LobosBuapMX) 20 de mayo de 2019