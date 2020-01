Es así como Javier Hernández Balcázar estará poniendo punto final en su carrera en Europa, donde estuvo poco más de 10 años. Entre los equipos en los que militó se encuentra el Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham United y Sevilla. ¡Todo el éxito del mundo en esta nueva etapa que está por iniciar!

El delantero mexicano Carlos Vela habló sobre la llegado de Javier el Chicharito Hernandez al LA Galaxy, ellos se conocen desde fuerzas básicas, por ende se tienen un respeto mutuo y se respetan tanto afuera como dentro de las canchas.

Lo que dijo Carlos Vela a la llegada del "Chicharito" al LA Galaxy

Las horas para el delantero Javier Hernández en el Viejo Continente están contadas. Y es que el equipo del LA Galaxy ha hecho oficial la contratación del mexicano que llega proveniente del Sevilla. Esta noticia ha causado alegría en su compatriota Carlos Vela, quien se dijo contento por el arribo de su compañero a la MLS.

Carlos Vela y Chicharito.

Fue en entrevista donde la 'Hiena' detalló que si el 'Chicharito' llegara a la Major League Soccer "todos ganarían. Javier es un personaje que a los mexicanos nos gusta mucho, por su fútbol, su entrega, por todo", comentó.

Asimismo, el delantero nacional resaltó brevemente los triunfos que ha conseguido el canterano de las Chivas: "(es un jugador) con muchos méritos, ha hecho grandes cosas en la selección (Mexicana), en Europa, en México. Reitero, si llega a venir sería un gran fichaje para todos", puntualizó.

"Es una persona con la que me tocó jugar en Chivas, me tocó jugar en la selección mexicana y le tengo un especial cariño. Me gustaría que consiguiera lo mejor para él y si lo mejor es venir aquí, adelante, será un gran competidor", sentenció.

