Lo demás....es lo de menos

Ha vuelto el caos matutino, es que forma largas filas de autos entre 6 y 8 de la mañana de lunes a viernes, sí, volvieron a la escuela, no queda de otra más que adaptarnos y levantarnos temprano.

Dispuesta a hacer mi trabajo, buscaba cifras de alumnos y maestros que retornaron a las aulas y me encontré con la siguiente fabula que quiero compartir con ustedes, pues nos hace ver un lado positivo de nosotros mismos aún cuando creemos haberlo extraviado.

Una profesora en clase saca de su carte­ra un billete de 200 pesos y lo enseña a sus alumnos a la vez que pregunta: “¿A quién le gustaría tener este billete?”. Todos los alum­nos levantan la mano.

Entonces la profesora agarra el billete y lo arruga, haciéndolo una bola. Incluso lo rasga un poquito en una esquina. “¿Quién sigue queriéndolo?”

Todos los alumnos volvieron a levantar la mano.

Finalmente, la profesora tira el billete al suelo y lo pisa repetidamente, diciendo: “¿Aún quieren este billete?”. Todos los alum­nos respondieron que sí.

Entonces la profesora les dijo:

“Espero que de aquí aprendan una lección importante hoy. Aunque he arrugado el bi­llete, lo he pisado, rasgado y tirado al suelo… todos han querido tener el billete porque su valor no había cambiado, seguían siendo 200 pesos.

Muchas veces en la vida te ofenden, hay personas que te rechazan y los acontecimien­tos te sacuden, dejándote hecho una bola o tirado en el suelo.

Sientes que no vales nada, pero recuerda, tu valor no cambiará NUNCA para la gente que realmente te quiere.

Incluso en los días en los que sientas que estás en tu peor momento, tu valor sigue siendo el mismo, por muy arrugado que estés”.

Disfruto mucho de llenar mi vida con este tipo de lectura que siempre me dejan algo más, algo para compartir, platicar, si bien la vida no es fácil en ningún sentido, tampoco en muy mala con nosotros, siempre habrán momentos en los que creamos que por cierta característica que nos sobra o falta no nos va como quisiéramos, pero recordemos que al final de cuentas, cuando tienes gente sincera en tu existencia; lo demás....es lo de menos.