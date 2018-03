Lluvia de elogios para Andrés Guardado

Las actuaciones del seleccionado mexicano ha dejado a muchos sorprendidos, en especial a su entrenador

Sevilla, España (EFE) - El DT del Betis, el cántabro Quique Setién, se deshizo en elogios para Andrés Guardado a quien definió como "un futbolista extraordinario", una referencia en la creación y con "una sangre tan caliente" que hay que dosificarlo y contenerlo. La asistencia que le dio a Joaquín Sánchez en el gol de la victoria ante el Deportivo de la Coruña (2-1) corroboró a Guardado como uno de los faros en la apuesta de juego de Setién y lo ha situado, como hacía tiempo que no pasaba, entre los ídolos de la afición en el ilusionante comienzo liguero bético. "Al igual que Joaquín, es un referente para todo el equipo. Uno no llega a jugar 140 partidos internacionales ni todos los partidos de liga por ser un cualquiera. Guardado es un futbolista extraordinario en todo, es un '10' enorme y nos dará mucho. “Es un chaval que se entrega desde el minuto uno, que no tiene pausa y que eso es lo que le reclama para que asista como lo hizo a Joaquín", dijo Setién. No obstante, el cántabro que lidera el banquillo bético también es consciente de la necesidad de dosificar a dos de los grandes emblemas de su proyecto, el portuense Joaquín, de 36 años, y el propio Guardado, quien ha llegado al Betis con treinta después de una dilatada trayectoria. "A veces quiere ir a todos lados. Esa sangre tan caliente que tiene a veces la tendría que contener un poco. Esa es la única pega que se le puede poner a un futbolista que es un diez en todo", aseveró Setién. Andrés Guardado ha vuelto a la Liga española diez años después de haber llegado desde el Atlas mexicano al Deportivo de La Coruña, donde permaneció cinco temporadas antes de marcharse dos años al Valencia y, desde Mestalla, al Bayer Leverkusen alemán (2013-2014) y, de ahí, al PSV Eindhoven holandés.