Liverpool puede dar la bienvenida a sus fanáticos, pero no el Manchester United

Liverpool está en el Nivel 2, por lo que puede volver a recibir a 2.000 aficionados en los estadios; Manchester permanecerá en el Nivel 3, por lo que no se permitirá que los fanáticos regresen.

Los clubes de la Premier League en Liverpool y Londres podrán dar la bienvenida a algunos seguidores a sus estadios después de que el gobierno anunciara en qué niveles estarán las diferentes áreas del país después del final del segundo bloqueo.

Sin embargo, una larga lista de clubes de la Premier League, incluidos Manchester City, Manchester United, Aston Villa, Newcastle y Leicester, no podrán tener seguidores en persona.

Los seguidores de Burnley, Leeds, Sheffield United, West Brom y Wolves también tendrán que esperar más antes de que cualquiera de ellos pueda animar a sus equipos dentro de sus terrenos.

Fanáticos de algunos equipos de la Premier League podrán asistir a los partidos

Se informó a La Verdad Notcias que, Greater Manchester se encuentra entre las áreas que permanecerán en el Nivel 3, clasificado como de riesgo 'Muy alto' y el único nivel que no permite que ningún fanático asista a los partidos, cuando las nuevas regulaciones entren en vigencia el 2 de diciembre.

Liverpool podrá recibir a 2 mil fanáticos en los partidos

Sin embargo, Merseyside ha bajado al Nivel 2, lo que significa que los campeones reinantes Liverpool y Everton pueden recibir a 2.000 seguidores en sus estadios, siempre y cuando continuen siguiendo las estrictas medidas de seguridad del COVID-19.

Eso vería a los aficionados dentro de Anfield por primera vez desde marzo, cuando el Liverpool se enfrentará a los Wolves en casa en la Premier League el 5 de diciembre.

Cuatro más de los partidos de la Premier League de la próxima semana, Spurs vs Arsenal, West Ham vs Manchester United, Chelsea vs Leeds y Brighton vs Southampton, también tendrán un número estrictamente limitado de fanáticos.

Londres ha sido nombrada como un área de Nivel 2, lo que la coloca en la categoría de riesgo 'Alto'.

Eso significa que hasta 2.000 aficionados del Arsenal podrán asistir al partido de la Europa League con Rapid Vienna en los Emirates el 3 de diciembre.

Liverpool se encuentra en el Nivel 2 de Covid-19 por lo que recibirá a 2 mil fanáticos

Una figura similar se permitiría en Twickenham para el juego de la Copa de Naciones de Otoño de Inglaterra contra un oponente aún desconocido el 6 de diciembre.

El secretario de Salud, Matt Hancock, confirmó los detalles en una declaración a los Comunes el jueves, con una revisión adicional de las calificaciones de los niveles que se realizará el 16 de diciembre, aunque las nuevas propuestas se presentarán a los parlamentarios el 1 de diciembre.

Respuesta del Manchester United ante las restricciones

En respuesta a la noticia, el Manchester United dijo en un comunicado: "El Manchester United toma nota de la decisión del gobierno de mantener a Trafford en la categoría de nivel 3 de restricciones de COVID-19. Esto significa que los juegos en Old Trafford continuarán a puerta cerrada hasta nuevo aviso".

"Nuestros planes para dar la bienvenida a los aficionados a Old Trafford de forma segura están muy avanzados y esperamos hacerlo tan pronto como se nos dé el visto bueno. Continuaremos trabajando con las autoridades locales para finalizar nuestros planes para poder avanzar rápidamente cuando nuestra área salga del Nivel 3.

"Algunos de nuestros próximos juegos fuera de casa en las áreas de Nivel 2 pueden tener lugar con un número limitado de fanáticos presentes. Sin embargo, según las pautas actuales, los fanáticos visitantes no podrán asistir".

"Agradecemos a nuestros fans por su continua paciencia y los mantendremos informados de nuevos desarrollos".

Everton también confirmó que ya están comenzando sus preparativos para el regreso seguro de los fanáticos a Goodison Park para el juego contra Chelsea el próximo mes.

Manchester United se encuentra en el Nivel 3 de Covid-19 por lo que no recibirá a fanáticos

"Everton está avanzando en las conversaciones con las autoridades locales y nacionales en preparación para el regreso gradual de los seguidores a Goodison Park después de que el gobierno del Reino Unido confirmó que la región de la ciudad de Liverpool entrará en restricciones locales de Nivel Dos después del final del cierre nacional el 2 de diciembre", dijeron en una declaración en su sitio web.

TE PUEDE INTERESAR: Liverpool y Manchester United en plática para creación de European Premier League

"El club está llevando a cabo una serie de discusiones con la Premier League y las autoridades locales y nacionales para garantizar que se implementen las medidas y pautas de seguridad necesarias para el regreso de los fanáticos. El primer evento de Goodison Park al que los fanáticos podrán asistir será el visita de Chelsea el 12 de diciembre".

¿Cuándo llegará la vacuna contra el COVID-19 a México? Síguenos en Google News y mantente informado.