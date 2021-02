Liverpool presenta a Ben Davies como refuerzo sorpresa de última hora

Este lunes el Liverpool informó de manera oficial el sorpresivo fichaje del defensor galés Ben Davies, procedente del Preston North End y quien firmó con los Red Devils un contrato a largo plazo.

El central de 25 años originario de Gales, consiguió llegar a un acuerdo con la escuadra roja justo en la fecha límite del mercado de traspasos, cerrando su transferencia con los Reds para reforzar las filas defensivas de Jürgen Klopp.

Como te dimos a conocer en La Verdad Noticias, Virgil Van Dijk ha sido baja del Liverpool luego de sufrir una lesión, por lo que la incorporación de Ben Davies es precisamente para ocupar el lugar del zaguero holandès.

Ben Davies está feliz de llegar al Liverpool

Durante su primera entrevista en Anfield, el joven central aseguró estar muy contento de llegar a uno de los equipos más importantes de todo Europa y de la Premier League. “Obviamente estoy encantado de estar aquí”, declaró Davies tras su llegada.

“Es una gran oportunidad. Obviamente fue una sorpresa cuando llegó por primera vez, pero una vez que empiezas a entenderlo, la oportunidad que tengo frente a mí es increíble. Sería una tontería no aprovecharlo al máximo y aprender de los jugadores [en el club].

Cabe mencionar que Davies se graduó en las filas de la academia en Preston y pasó a representarlos en 145 ocasiones, en las cuales logró anotar dos goles, luego de su debut senior en enero de 2013.

Liverpool otorgó el número 28 a Ben Davies

El defensa central, quien de ahora en adelante portarà la camiseta vacante con el número 28 en Liverpool, fue galardonado con el premio al Jugador del Año 2019 de Preston por su excelente desempeño en el terreno de juego.

"En realidad, nunca he estado en Anfield y todavía no he echado un vistazo. Eché un vistazo rápido y eché un vistazo al campo y parece una alfombra, lo que obviamente era de esperar. Todavía no he salido del túnel, así que estoy deseando que llegue el momento".

