Liverpool cierra un 2019 de ensueño ganando al Wolverhampton de Raúl Jimenez

El lider de la Premier League, Liverpool, que es dirigido por Jürgen Klopp, sufrió bastante en la segunda parte del encuentro en donde recibieron al Wolverhampton de Nuno Espirito Santo y donde juega el mexicano Raúl Jiménez; hoy tuvieron la fortuna de que al final los "Reds" se llevaran la victoria gracias a un gol de Sadio Mané. Este triunfo fue de ensueño para despedir el año siendo campeón de Europa y del mundo.

Pese al durísimo calendario del fútbol inglés, Klopp sólo hizo un cambio respecto al once que goleó por 0-4 el miércoles al Leicester en el Boxing Day. Adam Lallana entró por Naby Keita. Nuno, mientras, decidió dejar de entrada en el banquillo a los dos héroes del triunfo del jueves ante el Manchester City (3-2), el ex barcelonista Adama Traoré y el ex del Atlético Raúl Jiménez.

Liverpool cierra un 2019 de ensueño ganando al Wolverhampton de Raúl Jimenez

Liverpool cierra un perfecto 2019.

Con 2 jugadas polémicas, en las que el árbitro decidió consultar el VAR. La primera se produjo en el minuto 42. Tras un balón largo de Virgil van Dijk, Adam Lallana asistió a Sadio Mané pero el balón le dio al medio inglés en el hombro. Mané marcó, pero el gol subió al marcador después de que el colegiado decidiera, vía VAR, que no hubo mano.

Apenas 5 minutos después, en el descuento de la primera parte, fue Pedro Neto quien marcó para el Wolves, pero su tanto fue anulado, también tras la consulta con el VAR, por un fuera de juego de Jonny Otto. Nuno Espirito Santo, quien vio la amarilla por protestar, y todo el Wolves se indignaron.

Liverpool cierra un 2019 de ensueño ganando al Wolverhampton de Raúl Jimenez

En la segunda parte el Wolves salió con una imagen mejorada. Alisson, portero del Liverpool, salvó a su equipo al desviar el balón tras un disparo de Diogo Jota después de un error de Van Dijk. Además Nuno Espirito Santo dio entrada a los héroes del Wolves ante el City: Adama Traoré sustituyó a Leander Dendoncker en el 58’ y Raúl Jiménez relevó a Diogo Jota en el 72’.

Te puede interesar: Arsenal vs Chelsea, resumen y resultado del partido

Y al Liverpool le tocó sufrir, pero supo defenderse para evitar que el Wolves, remontara el partido. Ruben Vinagre estuvo a punto de marcar en el descuento, pero su disparo salió desviado. Nueve veces chutó entre palos el equipo del ex técnico del Valencia en la segunda parte. Los ‘reds’ atacaron poco en cambio en la segunda parte, pero conservaron su ventaja y están más cerca de ser campeones de Inglaterra por primera vez desde 1990.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana