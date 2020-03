Liverpool PIERDE a Alisson Becker para la Champions League.

El miércoles 11 de marzo el conjunto del Liverpool estará recibiendo al Atlético de Madrid en la Vuelta de los Octavos de Final de la UEFA Champions League, con una desventaja de 1-0 para los actuales Campeones del certamen; quienes no podrán contar para el compromiso mencionado con su guardameta titular, el amazónico Alisson Becker.

Y es que el portero sudamericano de 27 años de edad sufre de una lesión en la cadera que lo tendrá fuera de toda actividad por lo menos durante una semana, así lo dio a conocer el propio director técnico alemán del Liverpool, Jürgen Klopp.

"Tiene una lesión muscular en la zona de la cadera, no estará ni esta jornada ni la semana que viene. Desafortunadamente Ali es baja. Tuvo un pequeño accidente en el entrenamiento antes del partido contra el Chelsea (el martes, derrota 2-0 en la Copa de Inglaterra). Pensé que no era nada, de todas maneras no habría jugado", declaró el estratega teutón del conjunto inglés sobre Alisson Becker.

Recordar que en el duelo de media semana por la FA Cup el equipo del Liverpool alineó al portero español Adrián, en el duelo que perdieron ante el Chelsea 2-0. Los ‘Reds’ suman dos descalabros de manera consecutiva y suman un sólo triunfo en los últimos cuatro compromisos que han disputado.

"Es muscular, ligero, cerca de la cadera. Un pequeño músculo. Ustedes (periodistas) podrían seguir haciendo su trabajo, pero un portero...", añadió el alemán en referencia a la lesión que sufre el portero carioca Alisson Becker.

Además de la ausencia de su guardameta titular para el duelo ante el Atlético de Madrid por los Octavos de Final de la UEFA Champions League, tampoco estarán contando con Jordan Henderson y Xherdan Shaqiri. Recordar que el conjunto español ganó la Ida por la mínima diferencia en el Wanda Metropolitano y si el Liverpool desea avanzar tendrán que ganar 2-0 o por lo menos 1-0 para enviar el juego al tiempo suplementario.