Liverpool FC confirmó el fichaje del goleador uruguayo Darwin Núñez

Liverpool hizo oficial este martes el fichaje del delantero uruguayo Darwin Núñez para las próximas seis temporadas y por un importe inicial de 65 millones de libras (75 millones de euros) que podrían irse, con objetivos, hasta los 85 millones de libras (97 millones de euros).

El futbolista de 22 años se ha convertido en el fichaje más caro de la historia del club, por encima de Virgil Van Dijk, que costó alrededor de 80 millones cuando llegó a comienzos del 2018 procedente del Southampton.

De acuerdo con información dada a conocer por la agencia EFE, el goleador uruguayo anotó 34 goles en 41 partidos la temporada pasada en el Benfica y se perfila como el sustituto de Sadio Mané en el Liverpool.

Darwin Núñez y su llegada al Liverpool

Darwin Núñez

"Estoy encantado de estar aquí en el Liverpool. Es un club enorme. Quiero ganar muchos títulos aquí", dijo Núñez, que llegó al Benfica en 2020 procedente del Almería, en la que se convirtió en la transferencia más cara de la historia de la Segunda división española, con más de 20 millones.

"He jugado contra el Liverpool y he visto muchos partidos suyos en la Champions League. Es mi estilo de juego. Hay muchos grandes jugadores y seguro que me voy a poder adaptar", añadió el uruguayo.

Núñez es el tercer uruguayo en jugar para el Liverpool, luego de Luis Suárez y Sebastián Coates. Entre los objetivos que elevarían el precio total del delantero está el número de goles que marcaría, y si el Liverpool consigue levantar la Champions League.

¿Quién es Darwin Núñez?

Cabe destacar que Núñez es la gran aparición del fútbol uruguayo, a tal punto que fue definido en su país como una mezcla entre “Suárez y Cavani”, este último aún sigue perteneciendo al Manchester United.

Con apenas un puñado de partidos como profesional entre el fútbol uruguayo, el español y el portugués, su resonante última temporada lo convirtió en la atracción para los poderosos de Europa.

