¡Listos los Playoffs de la NBA!

La espera terminó y el día de mañana inician los Playoffs de la NBA, iniciando la búsqueda por el codiciado trofeo Larry O'Brien, trofeo que estarán defendiendo los Golden State Warriors.

El deporte ráfaga ha culminado en su temporada regular luego de que los equipos disputaran un total de 82 partidos en la temporada del baloncesto profesional, ahora la parte más emocionante ha llegado. Encontrándose todo listo para los Playoffs de la NBA y así ver si el equipo de Golden State podrá repetir como monarca o alguien le arrebatará su corona.

Playoffs de la NBA inician el fin de semana.

En la conferencia este, donde el noveno lugar tenía desventaja de 20 juegos con respecto al octavo, los clasificados quedaron entre los Toronto Raptors(como sembrado numero 1) Boston Celtics, Philadelphia 76´ers, Cleveland Cavaliers, Indiana Pacers, Miami Heat, Milwaukee Bucks y los Washington Wizards quedando los encuentros de la siguiente manera:

Toronto vs Washington, Celtics vs Milwaukee, 76´ers vs Miami y en el más atractivo de esta conferencia Cleveland Cavaliers vs Indiana Pacers.

Este fin de semana inician los Playoffs de la NBA

Por otro lado, en la conferencia oeste, las cosas no fueron muy diferentes pues, entre los Minnesota Timberwolves y los Denver Nuggets, existían 19 juegos de diferencia lo que le permitió a los Wolves asegurar su lugar en los playoffs. En la conferencia el cuadro de honor lo completan: Houston Rockets (sembrado numero 1), Golden State Warriors, Portland Trail Blazers, Oklahoma City Thunder, Jazz de Utah, los New Orleans Pelicans y San Antonio Spurs.

Playoffs de la NBA.

Los encuentros quedan de la siguiente manera: Rockets vs Timberwolves, Warriors vs Spurs, Pelicans vs Portland, y el Oklahoma City con Russell Westbrook y compañía ante el Jazz de Utah.

Los duelos de Playoffs de la NBA darán inicio el día de mañana cuando los actuales campeones de la liga, los Golden State Warriors le hagan los honores a los San Antonio Spurs. De igual manera los Toronto Raptors estarán recibiendo a los Washington Wizards el mismo día.