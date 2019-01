Listo el Sorteo de Grupos de la Serie del Caribe 2019 en Panamá

La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) realizó, el miércoles, el sorteo para formar los grupos de competencia para la Serie del Caribe del 2019, que comenzará el lunes 4 de febrero en el Estadio Nacional Rod Carew de Ciudad Panamá.

El sorteo, que fue transmitido en vivo por la página de la CBPC a través de Facebook y fue dirigido por el licenciado Juan Francisco Puello Herrera, comisionado de béisbol del Caribe, en las oficinas que tiene el organismo en Santo Domingo, República Dominicana.

Por primera vez en la historia, la Serie del Caribe tendrá seis participantes: Leñadores de Las Tunas (Cuba), Estrellas Orientales (República Dominicana), Cangrejeros de Santurce (Puerto Rico), Cardenales de Lara (Venezuela), Charros de Jalisco (México) y Toros de Herrera (Panamá).

Cuba, México y Venezuela estarán en el Grupo A, mientras que Puerto Rico, República Dominicana y Panamá lo harán en el grupo B. Cada equipo enfrentará dos veces a sus rivales de grupo en la ronda regular, entre el lunes 4 y el sábado 9, y los ganadores de cada zona avanzarán a la gran final del domingo.

La CBPC informó los horarios de los encuentros en el Estadio Nacional Rod Carew, que tiene capacidad para más de 25 mil personas. Se jugará una doble cartelera de lunes a viernes a las 3 p.m. ET y 8 p.m. ET, doble cartelera el sábado a la 1 p.m. ET y 7 p.m. ET y la final el domingo a las 4 p.m. ET. La Ciudad de Panamá usa el mismo horario del este de Estados Unidos.

Panamá aceptó albergar la Serie del Caribe el lunes, después que la CBPC decidió retirar la sede a Barquisimeto, Venezuela, debido a la crisis política que vive ese país desde la semana pasada. La CBPC también había retirado la sede a Barquisimeto el año anterior, cuando el torneo se jugó por primera vez en Guadalajara, México.

Para la actual generación de panameños, será la primera vez que tiene la oportunidad de presenciar en casa la pequeña Serie Mundial latinoamericana, pero en realidad hay una gran historia entre las partes.

Panamá organizó tres ediciones de la Serie del Caribe (1952, 1956 y 1960), que en su primera etapa (1949-60) enfrentó a los campeones de Cuba, Panamá, Puerto Rico y Venezuela. México y República Dominicana entraron como sustitutos de Cuba y Panamá en 1970, cuando comenzó la llamada segunda etapa del campeonato.

Mientras Cuba regresó a la Serie del Caribe como invitada especial desde el 2014, Panamá ya había sido aprobada este mismo año para regresar en la edición del 2020. La cancelación en Barquisimeto, sin embargo, adelantó el proceso.