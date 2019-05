Listas las fechas de la Leagues Cup entre la Liga MX y la MLS.

Se ha dado a conocer que la Leagues Cup que enfrentará a equipos de la Liga MX y la MLS estará iniciando el próximo 23 de julio. Ambas ligas dieron a conocer de manera oficial las fechas, partidos y horarios para dicha copa.

2 Ligas. Una batalla continental entre clubes de tres naciones en busca del primer lugar. Cuando la competencia termine, solo uno podrá levantar la Copa.https://t.co/DOx9DhgAP9 pic.twitter.com/IyLbBmfncV — Leagues Cup (@LeaguesCup) May 29, 2019

Por parte del Futbol Mexicana se contará con la presencia de América, Tigres, Xolos y Cruz Azul, mientras que del Futbol de los Estados Unidos lo harán el Real Salt Lake, Houston Dynamo, Chicago Fire y LA Galaxy.

Se jugará como una liguilla, desde los Cuartos de Final el 23 y 24 de julio, las Semifinales serán el 20 de agosto y la Gran Final de la Leagues Cup será el 18 de septiembre.

We're heading to Houston this summer!@HoustonDynamo �� @ClubAmerica



�� // Leagues Cup

⚽️ // Quarterfinals

�� // July 24

��️ // BBVA Compass Stadium pic.twitter.com/JzIuFURxcu — Club América (@ClubAmerica_EN) May 29, 2019

Listos los enfretamientos de la Leagues Cup

Los encuentros entre el Chicago Fire vs Cruz Azul y LA Galaxy vs Xolos serán la primera llave para las Semifinales, mientras que del otro lado del certamen se medirá el Houston Dynamo vs América y Real Salt Lake vs Tigres. Recordar que los encuentros del certamen naciente se efectuarán en los Estados Unidos.

En una rivalidad sin precedentes, equipos de @MLS y @LIGABancomerMX se verán las caras en una nueva competencia interligas. pic.twitter.com/QVwDg0ectD — Leagues Cup (@LeaguesCup) May 29, 2019

"Para 2020 y futuras ediciones, MLS y Liga MX estudiarán la opción de expandir la Leagues Cup para incluir más equipos participantes”.

All for the Leagues Cup ��

��: https://t.co/S8ZwsM00le — Real Salt Lake (@realsaltlake) May 29, 2019

De igual manera aseguraron que para las ediciones futuras de la Leagues Cup buscarán la manera deportiva de clasificación para poder jugarla.

�������� ¡UNA NUEVA ERA! ����



Cuatro equipos de la #LIGABancomerMX y cuatro de la @MLS

¿Quién será el campeón de la @LeaguesCup? ⚽ pic.twitter.com/AOwYe2qIdV — LIGA Bancomer MX (@LIGABancomerMX) May 29, 2019

"Si bien serán criterios deportivos por definir los que determinarán los participantes de ambas ligas en las ediciones futuras de Leagues Cup, para la edición inaugural de 2019, los cuatro clubes de la Liga MX se seleccionaron según resultados de competiciones recientes, mientras que los cuatro participantes de la MLS fueron invitados a competir. Todos los clubes participantes han ganado títulos nacionales", expresa el comunicado.