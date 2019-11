Lionel Messi y su mejor gol ante alemanes en Champions League (VIDEO).| Pere Punti

El astro argentino del Barcelona, Lionel Messi de 32 años de edad, es el segundo máximo anotador en la UEFA Champions League, estará enfrentando al equipo del Borussia Dortmund y por ello te compartimos el mejor de los goles que ha marcado el ariete rosarino a los equipos alemanes en el máximo certamen de clubes del Viejo Continente.

El duelo del Grupo F podría definir la situación del Barcelona y el Borussia en dicho sector y su camino a los Octavos de Final, en un duelo que promete dejar varias emociones y en el que Lionel Messi seguramente será el centro de atención del encuentro; recordaremos el gol que le dio la vuelta al mundo que ‘La Pulga’ le marcó hasta el momento a otros equipo teutones.

Messi y su gol ante el Bayern en Semifinales de Champions

Sin lugar a dudas la la memoria nos remonta al duelo de Ida de las Semifinales de UEFA Champions League de la Temporada 2014-2015 en el feudo catalán con el duelo entre el Barcelona de Luis Enrique y el Bayern de Múnich de Pep Guardiola, encuentro que finalizó 3-0 a favor de los locales y que dejó una de las más grandes joyas del futbolista Lionel Messi.

"Cuando me acerqué a Boateng, todo lo que estaba pensando era cómo tratar de pasarlo, cómo acercarme a mi objetivo, que era marcar el gol. No fue diferente a cualquier otro momento, durante cualquier otro partido. Uno lleva la pelota y el rival estaba enfrente mío. Claro que después estaba muy contento de marcar en un partido tan importante, y porque eso nos ayudó a meternos otra vez en una final de Champions League", declaró Messi dos años después, en 2017, en entrevista con la revista Four Four Two.

Han pasado cerca de cuatro años de aquella joya de Lionel Messi y todavía se pone la piel chinita al recordar aquella anotación marcada ante el equipo del Bayern Múnich, tanto que incluso inspiró a una canción que se hizo viral en aquel momento tras el tanto del rosarino de 32 años de edad.

