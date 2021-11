Lionel Messi y Antonela Roccuzzo cambian la vida de un fan invidente

El astro argentino Lionel Messi y su esposa Antonela Roccuzzo tuvieron un generoso gesto con un hombre invidente, con el cual la vida de este fiel aficionado cambiará por completo de ahora en adelante.

Se trata de Pablo Tiraboschi, un rafaelino de 36 años que recibió, de parte de la pareja, un dispositivo que se instala en un par de lentes y le permite leer gracias a un software desarrollado con Inteligencia Artificial.

De acuerdo con información de varios medios argentinos, la emotiva historia trascendió en las últimas horas. Tras conocer el caso de Tiraboschi, el atacante del PSG y Anto decidieron donarle un aparato que mejorará su calidad de vida de forma sustancial.

El fan agradeció a Lionel Messi

“Es una emoción enorme, es fabuloso”, comentó el hombre en diálogo con el periodista Néstor Clivati para Radio El Espectador y NexTv. “Leo y Anto son lo más, son buenísimos”, añadió el aficionado.

El contacto surgió luego de que el hombre le mostrara la información del producto a una amiga suya que, a su vez, se la hizo llegar a la pareja. Por sus elevados costos, el dispositivo no está al alcance de cualquier persona.

Así, al enterarse de la necesidad de Tiraboschi, la familia Messi decidió intervenir y comunicarse con la compañía que comercializa el producto en Argentina para comprar un ejemplar que luego fuera enviado a la casa del hombre.

El caso llegó hasta Messi y Antonela

Pablo Tiraboschi agradeció el noble gesto.

“A mí me mandaron un video, yo se lo compartí a una amiga que a la vez se lo compartió a gente cercana a Antonela Roccuzzo y bueno, Leo se enteró, me llamaron de la empresa y me dijeron que había donado el aparato”, relató Pablo, quien recibió el dispositivo en su domicilio.

El dispositivo, que funciona con Inteligencia Artificial, va interpretando y leyendo el texto en voz alta. “Diarios, revistas, remedios, te dice quiénes están adelante tuyo o te lee las cartas del menú del restaurante. “Siento una emoción enorme y voy a conocer otro mundo”.

