Lionel Messi rompe en llanto durante su despedida del FC Barcelona

Lionel Messi rompió en llanto durante su conferencia de prensa al despedirse de manera oficial del FC Barcelona, club donde estuvo más de dos décadas. En su emotivo discurso durante este domingo, el delantero explicó que tanto él como su familia estaban "convencidos" de que iban a seguir en el Barca, al que consideró su casa, por lo que estaba preparado para una despedida.

"Estos últimos días estuve pensando qué podía decir. La verdad es que no me salía nada. Estaba bloqueado, como lo sigo estando. Es muy difícil para mí, después de hacer toda mi vida aquí. No estaba preparado”, declaró el argentino.

Messi entre lágrimas dió su despedida como culé/Foto: Semana

En el último día de Messi en el Barcelona, el futbolista relató: "El año pasado, cuando se armó el lío del burofax, estaba preparado, sabía lo que tenía que decir. Pero este año no. Estábamos convencidos de que íbamos a seguir aquí, en casa, era lo que más queríamos”.

Lionel Messi lamenta no poder despedirse bien de la afición

El delantero Lionel Messi lamentó que en su último partido con los azulgranas no hubo aficionados presentes debido a la pandemia, ya que considera que no se pudo despedir bien de los fanáticos, quienes lo han apoyado durante todos sus años en el club.

"Me hubiese gustado despedirme de otra manera. Nunca imaginé mi despedida, pero no la hubiera imaginado así. Me hubiera gustado hacerlo en el campo, haber escuchado una última ovación", declaró el “10”.

Los presentes durante la rueda de prensa le dedicaron más de un minuto de aplausos al argentino, y esto hizo que no pudiera contener las lágrimas, algo que ha conmovido a la audiencia, quienes al igual que Leo, también quedaron en “shock” por su salida.

¿Dónde se va a ir Messi?

Después de ser campeón por años con el Barcelona, ahora el argentino debe encontrar otro club donde jugar/Foto: Twitter

Messi indicó durante la conferencia con los medios que es una posibilidad formar parte del PSG, pero aún no ha firmado nada con ningún equipo. "Es una posibilidad. A esta hora no tengo nada arreglado con nadie. Cuando salió el comunicado, tuve muchas llamadas. Hay varios clubes interesados. No tengo nada cerrado, pero sí que estamos hablando", declaró el jugador.

Como te informamos en La Verdad Noticias, Lionel Messi ganaba un salario de 71 millones de euros al ser parte del Fútbol Club Barcelona; sin embargo, se ha especulado que el PSG solamente puede ofrecerle al argentino, 40 millones de euros por temporada, y aún no se sabe si él aceptará esta oferta o podría esperar a una mejor propuesta.

