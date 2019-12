Lionel Messi reveló la técnica para cobrar los tiros libres

El astro argentino Leo Messi reveló sus 'secretos' para pegarle al balón en los tiros libre, pues al ser uno de los mejores cobradores de la Liga española, se le pregunto por medio de una entrevista que técnica utiliza para que el balón se meta directo a las redes, por lo que argumento que se hace por medio de "trabajo y entrenamiento".

"Fui mejorando el trabajo con entreno. En este último tiempo volví a mirar y sobre todo en los tiros libres para ver si se mueve antes, si da el pasito, si no, cómo reacciona, cómo para la barrera... la verdad que ahora sí lo estudio un poco más. Pero todo trabajo y entrenamiento", dijo para las cámaras de la Liga.

Messi tiene la respuesta... �� pic.twitter.com/0pEUI4zurc — LaLiga (@LaLiga) December 26, 2019

Cabe mencionar que Messi fue superado como goleador del año, por el polaco Robert Lewandowski quien anotó 54 goles, mientras que la “pulga” anotó 50; ante esto el atacante “culé” se proclamó por sexta vez ganador del Balón de Oro y es considerado máximo anotador del campeonato con 13 dianas; quien además argumentó que al principio fue complicado cobrar los tiros libres, pero el camerunés Samuel Eto´o lo apoyó.

"Erraba o no tenía la suerte. Los primeros años me costaba hacer muchos goles. Recuerdo que Eto'o me decía: el día que empieces a hacer goles vas a ser... Porque tenía muchas ocasiones y no convertía. Hasta que un día me destapé, entró", confesó.

������⚽ "Ser el máximo goleador de #LaLigaHistory con lo que significa #LaLiga es especial. Es uno de los récords más lindos que tengo".



�� Leo Messi nos atiende con motivo del 90º aniversario de nuestra competición. pic.twitter.com/S29jfT8u0s — LaLiga (@LaLiga) December 26, 2019

El atacante argentino aseguró que es "especial" ser goleador de la Liga española y uno de "los récords más lindos" que tiene, aunque en cada partido sale "menos mentalizado en el gol y más en el juego".

"Ser yo el goleador de esta Liga con lo que significa la Liga española es especial. La verdad que creo que es uno de los récords más lindos que tengo", finalizó.

