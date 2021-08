Lionel Messi deja el FC Barcelona oficialmente; no se concretó el acuerdo

Lionel Messi oficialmente ya no será un jugador del Fútbol Club Barcelona, esto ha sido confirmado por el propio equipo español en su cuenta de Twitter con un comunicado donde informan que “obstáculos económicos y estructurales” hicieron que no se concretara el acuerdo entre ambas partes.

Como te informamos en La Verdad Noticias, el contrato de Messi se terminó el pasado 30 de junio de este año. Muchos comenzaron a rumorar que el futbolista argentino estaba siendo buscado por otros equipos, pero supuestamente ya había aceptado renovar su contrato con el Barça por cinco temporadas más.

Sin embargo, el anuncio del FC Barcelona declara que no firmaron el documento de renovación: “A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales (normativa de La Liga español)”.

¿De cuánto era el contrato de Lionel Messi con Barcelona?

El argentino ya no estará con el equipo español/Foto: Twitter

El contrato que Lionel Messi y el Barcelona habían firmado en 2017, era por 138 millones de euros (163 millones de dólares) que el jugador de Argentina ganaría por temporada. Sin embargo, posiblemente tanto el futbolista como el equipo ya no querían mantener esa cifra.

“Ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del Club”, afirmó.

La carrera de Messi en el Barcelona

Por más de una década, Messi triunfó con el Barcelona/Foto: Mediotiempo

Messi llegó al Barcelona cuando tenía 13 años, pero fue hasta 2004 que comenzó su carrera profesional. Con el equipo ganó 35 títulos, entre ellos, diez de La Liga y cuatro de la Liga de Campeones de la UEFA, así como siete títulos de la Copa del Rey.

Sin embargo, en agosto del año pasado sorprendió al club español al anunciar que quería dejar el equipo después de culminar la temporada 2019-2020.

Ya que presuntamente no tenía una buena relación con, Josep Bartomeu, quien ese momento era presidente del Barcelona. No obstante, cuando Joan Laporta volvió a la presidencia del club en marzo, habían posibilidades de que Lionel Messi cambiara de opinión, pero al parecer, no fue así.

