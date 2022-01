Lionel Messi da positivo a COVID-19 junto a otros tres jugadores de PSG

El "30" del PSG tendrá que estar aislado tras dar positivo al virus/Foto: Real Madrid

El delantero Lionel Messi, el defensa Juan Bernat, el arquero suplente Sergio Rico y el mediocampista Nathan Bitumazala, cuatro jugadores del París Saint Germain (PSG) han dado positivo a COVID-19, así lo confirmó este domingo el club de la Ligue 1 francesa a través de un comunicado.

Como te informamos en La Verdad Noticias, Leo de 34 años de edad llegó al PSG proveniente del Fútbol Club Barcelona desde agosto de 2021; ha marcado seis goles en 16 encuentros en todas las competiciones para el club parisino.

Algo que encendió las alarmas fue que hace unos días Pochettino no convocó a Lionel Messi para el PSG vs Feignies que se llevó a cabo el pasado domingo para las eliminatorias de la Copa Francia. Y ahora se sabe, que el argentino no estará en los siguientes partidos hasta su recuperación.

Lionel Messi tiene COVID-19, está aislado y con recomendación médica

El PSG dijo en su comunicado publicado en Twitter que los cuatro jugadores están actualmente aislados y sometidos a los protocolos sanitarios correspondientes.

“Las pruebas realizadas durante las vacaciones de invierno y antes de la reanudación del entrenamiento revelaron 4 casos positivos de COVID-19 entre los jugadores y 1 caso positivo entre el staff”, revelaron en su publicación.

Por su parte, en conferencia de prensa, el técnico Mauricio Pochettino declaró que tanto el “30” como el resto de los afectados están recibiendo atención médica: "Leo Messi está en contacto con nuestros servicios médicos y cuando de negativo viajará para Francia."

PSG en riesgo por el coronavirus

El club parisino seguirá con sus partidos a pesar de las bajas temporales de algunos jugadores/Foto: Marca

Debido a que en Francia se han registrado 219 mil 126 nuevos casos confirmados de COVID-19 en un periodo de 24 horas el sábado, el cuarto día consecutivo que el país reporta más de 200.000 casos, es probable que regresen varias restricciones sanitarias.

Francia se ha unido a Estados Unidos, India, Brasil, Reino Unido y Rusia como los países con más de 10 millones de casos. Por lo tanto, los jugadores del PSG podrían están más expuestos al virus durante los partidos rumbo a la Copa Francia.

Recordemos que el PSG lidera la Ligue 1 con 46 puntos en 19 partidos, con 13 unidades de ventaja sobre el Niza. El lunes tienen previsto viajar a jugar con el Vannes, y lo harán sin Lionel Messi, quien se ha quedado aislado en su natal Argentina.

