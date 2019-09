Lionel Messi REVELA si desea salir del Barcelona

A mitad de semana del mes de septiembre, Lionel Messi respondió a una pregunta que normalmente los medios de comunicación le cuestionan y es que siempre ha existido la insertidumbre sobre si el futuro del argentino en el Barcelona.

También te puede interesar: Descalifican a nadadora porque su traje de baño no cubría sus glúteos

Actualmente, el astro mundial mantiene un contrato con el conjunto catalán pactado hasta el 2021, sin embargo esto no sería impedimento para que Lionel saliera antes de tiempo o bien al finalizar el contrato.

"La Pulga" en entrevista a SPORT reveló que sus deseos de permanecer con los azulgranas son permanentes:

"Quiero estar en el Barcelona todo lo que pueda, hacer toda mi carrera porque esta es mi casa. Tampoco quiero tener un contrato largo y quedarme aquí porque tengo un contrato, sino porque quiero estar bien físicamente, jugar y ser importante y ver que hay un proyecto ganador.

..."Quiero seguir ganando cosas en el club, quiero seguir consiguiendo cosas importantes. Y para mí no significa nada la cláusula o el dinero. Me muevo por otras cosas. Lo más importante para mí es tener un proyecto ganador". señaló Messi.

En la misma entrevista, el argentino comentó sobre el arranque de temporada la cual aseguró que buscarán ganarlo todo (Champions y LaLiga) y que el objetivo será aspirar a todo.

Sobre el fichaje de Neymar al Barcelona, el cual no se concretó comentó: "No tenía mucha información de cómo iban las negociaciones. Por lo que me explicaba, Ney tenía muchas ganas. También entiendo que es muy difícil negociar con el París y es difícil por tratarse de Ney, que es uno de los mejores".