Lionel Messi, Messi, Leo Messi o La Pulga,Conoce toda su carrera como futbolista.

Lionel Messi, Messi o La Pulga.

Lionel Andrés Messi Cuccittini, mejor conocido como Leo Messi, nació el 24 de junio de 1987 en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Sus padres de nombre Jorge Horacio Messi y Celia María Cuccittini. El origen de su familia paterna pertenece al municipio italiano de Recanati y su bisabuelo Angelo Messi se desplazó a Argentina en 1883. Su abuela materna, Celia Olivera de Cuccittini fue quien alentó a Leo Messi a dedicarse de lleno al fútbol y él le agradeció después de anotar su primer gol. Rodrigo, Matías y María Sol son sus hermanos, tiene dos primos, Maximiliano y Emanuel Biancucchi, que también son futbolistas.

La Pulga en su infancia

Leo Messi tenía sólo cinco años cuando comenzó en el mundo del fútbol en el Club Abanderado Grandoli, localizado en el barrio Grandoli, al sur de Rosario, a solo unas cuadras de su casa. Su padre era quien dirigía al club y Salvador Aparicio fue su primer entrenador. Después participó con el Central Córdoba un corto tiempo. En 1994, entró en la escuela de fútbol infantil “Malvinas Argentinas” de Newell’s. El 30 de marzo fue fichado por el club Rosarino cuando sólo tenía seis años de edad. Hizo su debut ante Pablo VI el 9 de abril, en un partido donde Newell’s goleó 6 a 0, con cuatro goles de Messi. En 1995, la categoría 1987, mejor conocida como “La Máquina ‘87”, fue dirigida por Ernesto Vecchio, en donde también jugaba Leo Messi y obtuvieron un título. También obtuvo la Copa de la Amistad de Perú en 1997. Cuando tenía once años, se le diagnosticó una deficiencia de la hormona de crecimiento.

La Pulga con el Newell’s.

El astro argentino fue parte de los equipos menores del Barcelona entre 2000 y 2005. El 17 de septiembre de 2000, salió de Rosario para llegar a Barcelona, dónde realizó pruebas preceptivas dentro de las instalaciones de Masía. El 14 de diciembre se realizó la firma en una servilleta como contrato que demostraba que Rexach se comprometía a su fichaje.

La Pulga firma contrato en una servilleta en Barcelona

El 7 de marzo de 2001 debutó con el Infantil B ante el Amposta, anotando un gol. En el siguiente encuentro sufrió una fractura de peroné izquierdo en una jugada desafortunada con un jugador del Ebre Escola Esportiva, por lo que se vio obligado a perderse el resto de la temporada 2000/2001. En la temporada 2001/2002 participó en el Infantil A, en el que jugó 14 partidos y marcó 21 goles. La temporada 2002/2003 tuvo participación en el Cadete A, donde ganó con el equipo todos los títulos de su categoría. La temporada 2003/2004 la inició en el Juvenil B el 8 de agosto de 2003, en la competencia Toyota U17 Club World Cup enfrentando al Feyenoord holandés, en dónde el encuentro terminó 3-1 a favor de los españoles, Messi jugó los 90 minutos y tuvo una asistencia a Franck Songo’o. Debutó con el Juvenil A el 14 de septiembre de ese mismo año, donde los españoles ganaron 3-0 al conjunto de Hércules. El 26 de octubre del mismo año, ante el Gimnastic de Tarragona, anotó cuatro tantos para la victoria de los culés por 0-7, tiempo después, en esa misma temporada, el 29 de noviembre hizo su debut con el Barcelona C de la Tercera División de España. Después, el 6 de marzo de 2004 debutó con el Barcelona B frente al Mataró en la jornada 28 por el campeonato de la Segunda División B. Para la recta final de la temporada, participó en encuentros con los juveniles A y B, de la División de Honor Juvenil y Copa del Rey Juvenil de Fútbol. Antes de esos debuts Leo Messi jugó un partido de exhibición con el primer equipo el 16 de noviembre de 2003 a los 16 años ante el Porto. La temporada 2004/2005 participó con el Barcelona B y el primer equipo, variando partidos en Segunda División B y Primera División.

La Pulga en las ligas menores de España

Leo Messi, "La Pulga”, empezó la pretemporada participando en tres partidos amistosos en julio de 2004, enfrentó a Banyoles el 16, el Figueres el 18 y el Palamós el 20 en el Camp Nou, en el último encuentro anotó su primer gol con el primer equipo en el minuto setenta y cuatro para la victoria por 0-4, con un marcador global de 0-6 a favor del Barcelona.

El 16 de octubre de 2004 fue su debut en un partido oficial por órdenes del Director técnico Frank Rijkaard ante el R.C.D Español como rival en el RCDE Stadium. Tenía sólo diecisiete años y catorce días, lo cual lo convirtió en uno de los canteranos más jóvenes del club en debutar en Primera División. El 27 de octubre hizo su debut en la Copa del Rey contra el Gramenet y después el 7 de diciembre lo hizo también en Liga de Campeones ante el FC Shakhtar Donetsk en el Donbass Arena. Anotó su primer gol oficial con el primer equipo ante el Albacete Balompié, en la jornada número 34 del campeonato de liga el 1 de mayo de 2005. Tenía sólo diecisiete años, diez meses y siete días de edad cuando se convirtió en el jugador más joven en anotar un gol en Liga para el Barcelona. Récord que superaría después Bojan Krkić en 2007, precisamente por asistencia de Leo Messi en un partido de Liga contra el Villareal CF. En esa temporada el Barcelona fue campeón de Liga, poniendo fin a una mala racha de cinco temporadas sin conseguir el título de liga.

El Barcelona enfrentó al Betis en la Supercopa de España donde Lionel Messi fue parte de la convocatoria, recibiendo el primer título de la temporada que ganó el equipo catalán. Después participó con el primer equipo el Trofeo “Joan Gamper” contra la Juventus en el Camp Nou el 24 de agosto, un mes después, el 16 de septiembre el Barcelonaanunció una actualización de contrato hasta junio de 2014 con Lionel Messi, mejorando su paga como integrante del primer equipo. Poco después, obtuvo la ciudadanía española el 26 de septiembre. Más adelante, el 28 de septiembre disputó su primer partido en casa en la competencia Liga de Campeones frente al equipo italiano Udinese. En este encuentro Lionel Messi fue ovacionado por su buen manejo de pelota y gran entendimiento en los pases con Ronaldinho.

La Pulga celebrando en 2014

Después de que Messi ganó el “Balón de Oro" y la “Bota de Oro” en el Mundial Sub-20, los medios de comunicación lo declararon como un serio aspirante para ser el jugador revelación del año. La prensa española destacaba el duelo entre Lionel Messi y el brasileño Robinho, que había sido contratado por el Real Madrid en ese año. Los dos fueron titulares en el primer encuentro entre el Barcelona y el conjunto merengue. Al final del duelo, la gente que estaba presente en el estadio Santiago Bernabéu, aplaudió al equipo catalán por la victoria 0-3, partido en el que Messi tuvo una actuación destacable y asistió a Samuel Eto’o para la primera anotación.

La revista italiana Tuttosport le cedió el premio “Golden Boy” al mejor jugador joven de Europa en diciembre, gracias a este logro superó a Cristiano Ronaldo y a Wayne Rooney.

La Pulga en la portada de la revista Tuttosport nombrado "Golden Boy"

En la temporada 2006-2007, Messi tomó un lugar en el cuadro titular y anotó catorce veces en veintiséis partidos. Frente al Real Zaragoza, el 12 de noviembre sufrió una ruptura de metatarso dejándolo fuera de las canchas por tres meses. Se recuperó estando en Argentina y regresó a las canchas el 11 de febrero ante el Racing de Santander. El 11 de marzo, Messi sobresalió en el Clásico anotando un triplete dejando el marcador 3-3. Iván Zamorano, jugador del Real Madrid en la temporada 1994-1995, había sido el único jugador en anotar un triplete en el Clásico. Lionel Messi también se convirtió en el jugador más joven en haber anotado en un Clásico.

Lo etiquetaron como el “nuevo Maradona”, al replicar los goles más famosos de Maradona en la temporada. En la Copa del Rey, en las semifinales ante el Getafe FC anotó dos goles, uno de los cuales fue muy parecido a la anotación más famosa de Maradona frente a la selección de Inglaterra en la Copa del Mundo de 1986 en México y que es distinguido como el “Gol del Siglo”. Lo empezaron a llamar “Messidona”. En la anotación, recorrió casi la misma distancia, venciendo a la misma cantidad de jugadores para marcar desde una posición muy parecida hacia el banderín de esquina, como lo hizo Maradona 21 años antes.

Frente al R.C.D. Español, Lionel Messi también marcó un gol similar al conocido como “La Mano de Dios” marcado por Maradona frente a Inglaterra en cuartos de final de la Copa del Mundo, esperó la pelota y se ayudó con su mano para dirigir la pelota hacia el marco. El gol fue validado a pesar de los reclamos de los jugadores de Espanyol.



Por primera vez, Lionel Messi fue incluido en el FIFA/FIFPro Mundial XI como delantero. También fue escogido como el mejor jugador del mundo según una encuesta realizada en la edición digital del diario español Marca. Algunos testimonios como de Franz Beckenbauer y Francesco Totti declaraban que lo consideraban uno de los mejores futbolistas del mundo de la actualidad. Poco después, quedó en tercer lugar en la votación del Balón de Oro el 4 de diciembre de 2007.

El Barcelona se enfrentó al Manchester United en la semifinal de la Liga de Campeones, era el primer duelo donde se enfrentaban Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Messi venía regresando de una lesión y no pudo recuperar su mejor forma, El Barcelona quedó eliminado con un gol de vestidor de Paul Scholes en el partido de vuelta el 29 de abril.

Barcelona no consiguió ningún título en la temporada 2007-2008, pero llegó a semifinales en la Copa del Rey y en la Liga de Campeones. Incluso así, la actuación de Lionel Messi destacó por sus diez goles en Liga y seis en la Liga de Campeones.

El 26 de julio de 2008, por primera vez Lionel Messi fue capitán frente al Dundee United, con Josep Guardiola director técnico en ese entonces. Se le asignó el número 10 el 3 de agosto y "La Pulga” ya era parte de la historia del Barcelona al portar el número 10, debido a que este dorsal lo habían usado jugadores como Maradona, Romário, Rivaldo, Hugo Sotil o Luis Suárez, etc. Además, fue escogido como segundo lugar de los premios “Balón de Oro” y “Mejor Jugador del Mundo” de la FIFA del año 2008. Anotó su primer triplete en la Copa del Rey en 2009 frente al Atlético de Madrid, victoria para el Barcelona por 3-1.



Lionel Messi sumó otro punto histórico al ser el jugador que anotó el gol número 5000 en Liga para el conjunto culé, destacando porque se encontraba en la banca cuando el Barcelona perdía 1-0, entró a la cancha y marcó los dos goles que dieron el triunfo. Además, marcó el 1-3 y el 2-5 el 2 de mayo, que se convirtió en una goleada histórica al Real Madrid disputado en el estadio Santiago Bernabéu.

Consiguió su segunda Liga de Campeones frente al Manchester United en el Estadio Olímpico de Roma el 27 de mayo donde anotó el segundo gol de cabeza producto de un centro de Xavi Hernández. También el Barcelona consiguió llevarse la Liga y la Copa del Rey en una sola temporada y se convirtió en el primer club español en ganar el triplete.

En un encuentro entre el Barcelona y Los Angeles Galaxy, Lionel Messi llevó el gafete de capitán desde el inicio del encuentro el 3 de agosto de 2009. Lionel Messi renovó con el Barcelona hasta el año 2016 el 18 de septiembre.

"La Pulga” recibió su primer “Balón de Oro” el 1 de diciembre de 2009, el cual entrega la revista deportiva France Football, ya que sumó 473 puntos de 480 posibles y superó la puntuación más alta de la historia del premio y que lo reconoció como el mejor jugador del mundo en el 2009. Por lo que fue el primer canterano del Barcelona en lograrlo.

La Pulga en la portada France Football con Balón de Oro



Lionel Messi, a los 22 años llegó a ser el jugador más joven en alcanzar los 100 goles en el Barcelona el 16 de enero de 2010. Llegó a ser el primer futbolista del Barcelona en anotar 4 goles en un partido de Liga de Campeones, al igual que el único jugador en anotar cuatro goles en un mismo partido en la fase eliminatoria de la Liga de Campeones, de igual forma llegó a ser el máximo goleador histórico del conjunto culé en esta competición con sus 25 anotaciones.



Al finalizar la temporada, Lionel Messi marcó 34 goles en Liga, empatando lo que logró Ronaldo con la camiseta del Barcelona en la temporada 1996/1997. Se llevó el “Trofeo Pichichi” y la “Bota de Oro”. Además, fue nombrado jugador del año, por segunda vez consecutiva, el 3 de junio de 2010.

Al final de la temporada 2010-2011, llegó a la cantidad de 53 goles, repartidos en diferentes competiciones en las que participó: 31 en Liga, 12 en competición europea, 7 en Copa y 3 en la Supercopa de España. Además, consiguió ser por tercer año consecutivo máximo goleador de la Liga de Campeones. Lionel Messi sumó su título número 15 con el Barcelona con tan sólo 23 años.



Lionel Messi fue nominado junto a Xavi Hernández y Cristiano Ronaldo a la primera edición del Premio UEFA al Mejor Jugador en Europa 2011 el 25 de julio. Un mes después, el 25 de agosto recibió el galardón. Al final de la temporada, se convirtió en el máximo Pichichi y ganador de la “Bota de Oro”. Llegó a ser el primer jugador en conseguir más de una “Bota de Oro” y un “Balón de Oro” en toda la historia del fútbol.

Ganó su tercer Once de Oro de manera consecutiva el 28 de septiembre de 2012. Llegó a su gol oficial número 300 como profesional el 27 de octubre seguido de recibir por cuarta vez consecutiva el “Balón de Oro” el 7 de enero de 2013. Un mes después, el 6 de febrero firmó la renovación de su contrato con el conjunto culé hasta el 30 de junio de 2018. "La Pulga” consiguió su vigésimo título con el Barcelona el 11 de mayo. De nuevo obtuvo por tercera vez el “Trofeo Pichichi” y la “Bota de Oro”.



Lionel Messi disputó la Final de la Liga de Campeones de la UEFA 2014-2015 contra Juventus en el Estadio Olímpico de Berlín el 6 de junio de 2015. El conjunto culé ganó su quinta Copa de Europa y llegó a ser el primer club en la historia en ganar el Triplete (Liga Nacional, Copa Nacional y Copa Continental) dos ocasiones.



"La Pulga” empezó la temporada el 11 de agosto de 2015, empató a Cristiano Ronaldo, con 80 goles, como máximo goleador en competiciones UEFA. El 28 de agosto, volvió a recibir el Premio UEFA al “Mejor Jugador” en Europa 2015 por tercera vez en su carrera. Lionel Messi ganó su quinto “Balón de Oro” el 11 de enero de 2016 además, fue escogido en el FIFA/FIFPro World XI 2015.

Lionel Messi llegó a la cantidad de 500 goles con el club el 6 de noviembre de 2016. El Fútbol Club Barcelona comunicó de forma oficial la renovación de Messi hasta la temporada 2021 el 5 de julio de 2017. Fue nombrado por tercer año consecutivo, por la IFFHS, como mejor constructor de juego del mundo el 7 de diciembre. "La Pulga” llegó a los cuatrocientos partidos de Liga el 7 de enero de 2018 y también entró en el Top 10 de máximos goleadores de la Copa del Rey.