Lionel Messi DEVASTADO por la “pobre” despedida de Luis Suárez del Barcelona

Lionel Messi dice que Luis Suárez merecía una mejor despedida del Barcelona, pero que "ya no está sorprendido" por el comportamiento del club.

Suárez se unió al Atlético de Madrid después de que le dijeron que no estaba entre los planes del nuevo técnico del Barça, Ronald Koeman.

A principios de este mes, el futbolista Lionel Messi dijo que se quedaría en el Barça a pesar de querer irse porque sentía que no tenía otra opción. Añadió que se sintió engañado por el presidente del club del Barcenola, Josep Maria Bartomeu.

En una publicación en Instagram, Messi rindió homenaje a Suárez, diciendo que será "extraño" verlo "con otra camiseta y mucho más enfrentarte".

"Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente" indicó el futbolista Lionel Messi.

"No que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada".