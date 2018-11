Lino Montes y Josue Medina buscan llegar con el "Tri" a los Juegos Olímpicos

Regresan con un resultado poco llamativo, pero con el objetivo de no bajarse del barco y llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Los pesistas Lino Montes y Josue Medina regresaron del Campeonato Mundial de Halterofilia que se celebró en Turkmenistán, ocupando el lugar 19 y 22, respectivamente.

El tekaxeño y progreseño se encuentran contentos de haber participado en este evento internacional, en donde tuvieron la oportunidad de medirse ante pesistas de alto nivel.

Estuvo también presente el entrenador nacional y presidente de la asociación, David Carrillo, quien aseguró que fue una experiencia positiva y que aclara mejor el panorama para seguir trabajando con la meta de llegar al sueño olímpico.

El camino para Tokio 2020 está a la mitad del proceso y ambos halteristas son contemplados por el conjunto tricolor para ganar un boleto, por lo que se mantendrán entrenando y participando en otras justas para mantenerse con los mejores del ranking mundial.

De acuerdo con Carrillo Baranda, los yucatecos tendrán la oportunidad de clasificar a Lima, Perú; en el Campeonato Panamericano que se realizará en Guatemala en el mes de abril.

Lino reconoció que este 2018 no ha sido su mejor año, ya que por cuestiones de salud ha visto mermado su rendimiento. “Al Mundial llegamos en una etapa de recuperación ya que nos estábamos levantando de varias enfermedades que no me permitieron estar al máximo de mis capacidades”.