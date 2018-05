LigaMx: Santos, con 10 jugadores elimina al campeón Tigres y pasa a semifinales

Los de la Comarca Lagunera aprovecharon la localia para empatar el marcador global con el que concluyeron en el Volcán por marcador de 2-0 y de esta manera aprovechar su lugar en la tabla de posiciones para avanzar a semifinales.

Con este resultado, ahora Santos enfrentará a las Águilas del América, equipo que viene de vencer por marcador global de 6-2 a los Pumas de la Unam. El Estadio Corona TSM fue el escenario que albergó el enfrentamiento de vuelta entre laguneros y regiomontanos donde se vivió una verdadera sucursal del manicomio desde el minuto uno, ya que los de casa buscaban los dos goles que le dieran el pase a semifinales.

Por su parte, los dirigidos por el ‘Tuca’ Ferreti, buscaron mantener el marcador a favor con el que llegaron a Torreón y así continuar en la “Fiesta Grande” Al minuto 17’ Osvaldo Martínez abrió el marcador para dar un golpe de autoridad en casa y así poner el primer paso para empatar la contienda.

Sin embargo, los visitantes intentaron aprovechar las oportunidades de gol pero no fue posible ya que Santos no permitieron que se acercarán a su territorio y por el contrario al 73’ el goleador del Torneo Clausura 2018, Djaniny Tavarez hizo lo propio para mandar el esférico a la portería de Nahuel Guzmán. Cabe destacar que Tavarez tuvo que salir del terreno de juego luego de sufrir una lesión en hombro derecho aunque esto no le impidió anotar el gol del empate y como acto seguido salir en camilla con un gesto de dolor acompañado de satisfacción por haberle dado a su equipo el pase a las semifinales. Con este resultado ahora Santos hará frente a América y Toluca enfrentará a Tijuana en las semifinales del Torneo Clausura 2018.