LigaMx: América y Santos con boleto de Liguilla en mano, buscarán subir peldaños

América recibe esta noche en el Estadio Azteca a Santos Laguna de cara a la Liguilla, esto en acciones de la última jornada del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX.

Ambos equipos vienen saliendo de una derrota en la fecha pasada, las Águilas perdieron ante Puebla con un marcador de 3-1, mientras que Santos lo hizo ante Pumas el pasado domingo en casa por 2-1

Los de Coapa suman un total de 26 unidades y se encuentran entre los ocho clasificados a la “Fiesta Grande” y sólo ha ganado seis partidos de 16 que lleva jugados, mientras que Santos es sublíder en la tabla general y amarró su boleto a la Liguilla con una suma de 29.

Los liderados por Miguel “El Piojo” Herrera, no han tenido tan buen desempeño en sus últimos partidos, puesto que han sido empates, los puntos reunidos de aquellos encuentros no han sido suficientes para estar una mejor posición de la tabla, sin embargo, se encuentra clasificado.

En caso de que América le gane a Santo, América ascendería en la tabla y quedaría en segunda posición, siempre y cuando, el Clásico Regio concluya en empate.

Si los “Laguneros” vencen a las Águilas, conservarían su subliderato, pero de igual forma depende del Clásico Regio para poder conservar este resultado, pues no tendría que haber ganador entre Tigres y Monterrey.

Lo único que disputan estos dos equipos es un mejor lugar en la tabla de posiciones, porque ambos ya clasificaron a la Liguilla.

Cabe destacar que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) implementó un operativo de prevención y vigilancia con dos mil 136 policías, en las inmediaciones del Estadio Azteca, donde se en enfrentarán esta tarde los equipos de futbol América y Santos.

Para resguardar la seguridad de los asistentes al evento deportivo, correspondiente a la décimo séptima jornada del torneo de Clausura, de la Liga Mx, se desplegarán dos mil 136 policías, apoyados en 175 vehículos, incluido un helicóptero.

La policía acompañará a los integrantes de la porra local y asistentes a su llegada a la sede deportiva e instala filtros para evitar que se ingrese al Estadio Azul con armas de fuego, punzo-cortante u otro aditamento que ponga en riesgo la integridad de la afición.

El encuentro arrancará a las 21:00 horas hora Ciudad de México y será transmitido por televisión abierta.