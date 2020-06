Liga de Expansión: Atlético Morelia REVIENTA al Mazatlán FC

A pesar de que aún no arranca la actividad dentro de la nueva Liga del Balompié Mexicano, aunado a que todavía no cuenta con un plantel definido, el conjunto del Atlético Morelia, quien hasta hace unas horas era el Atlético Zacatepec, aprovechó para trollear a Mazatlán FC a través de su cuenta de Twitter donde dejó claro que la historia del club de Michoacán seguirá escribiendo páginas de futbol, sin embargo, por el momento no serán en la Primera División de la Liga MX.

José Luis Higuera y la directiva del Atlético Morelia

Morelia no perdona lo que hizo el Mazatlán FC

De acuerdo con información publicada por el portal MediTiempo, una vez concretado el cambio de sede del estado de Morelos a Michoacán, el Atlético de Morelia escribió un tuit para anunciar su llegada a la plaza que tendrá actividad en la Liga de Expansión. No obstante, también aprovechó el mensaje para trollear al Mazatlán FC que se llevó la franquicia de Morelia para el estado de Sinaloa.

Atlétrico Morelia hizo lo mismo con el Zacatepec

“¡La historia no se arrebata! Continuará”, publicó el nuevo equipo michoacano en referencia clara a la eslogan que ha estado utilizando Mazatlán FC en sus redes sociales para cualquier aspecto del club. Cabe recordar que el nuevo equipo de Morelia llegó a la plaza gracias a que un grupo de empresarios que encabeza José Luis Higuera decidió llevar de nuevo futbol ahí pero con una de las franquicias de la Liga de Expansión.

En ese mismo sentido, el propio José Luis Higuera reveló que tuvo que pagar por los derechos del nombre para recuperar el Atlético Morelia. "Recuperamos todo el acervo del club, su uniforme, su logotipo, vamos a tener los colores clásicos y los uniformes clásicos, falta todavía definir el horario y no nos gustaría jugar en la noche, porque queremos incluir a la familia, queremos jugar entre las cuatro o cinco", explicó Higuera, presidente de la institución.