Liga de Campeones de Concacaf ya TIENE SEDE.

Del 15 al 22 de diciembre se disputará la Liga de Campeones de la Concacaf en la ciudad de Orlando, así lo dio a conocer el día de ayer la entidad que rige el futbol en el Norte, Centroamérica y el Caribe.

“Los cuartos de final, las semifinales y final se jugarán a un solo partido en el estadio Exploria. La Liga de Campeones es nuestra principal competencia de clubes y se ha trabajado mucho para garantizar que podamos reanudar el torneo de manera segura, y coronar a un campeón regional de clubes".

Esas fueron las palabras emitidas por el Presidente de la Concacaf, Víctor Montagliani, para dar a conocer lo que será la sede de la continuación de la Liga de Campeones del área en su edición de este año.

Será el Estadio Exploria de dicha ciudad la sede para los últimos siete duelos de la competencia, así lo señalaron. Los cuartos de final se disputarán el 15 y 16 de diciembre, las semifinales se jugarán el 19 de diciembre, y tres días después se llevará a cabo la final.

Los duelos pendientes de los Cuartos de Final que están por definirse son el de Los Ángeles vs Cruz Azul, América vs Atlanta United, Tigres vs New York City y Olimpia vs Montreal Impact; para dar paso a las Semifinales y luego a la gran Final.

"Nos sentimos honrados de que Concacaf haya seleccionado la ciudad de Orlando y nuestro increíble estadio, el Estadio Exploria, para albergar uno de los eventos más importantes del fútbol de clubes mundial".

Esas fuera las palabras que dio a conocer Alex Leitão, el Director Ejecutivo del Club Orlando City, tras darse a conocer que el inmueble en el que juega dicho equipo será la sede para los duelos finales de la Liga de Campeones de la Concacaf a final del presente año; que La Verdad Noticias irá informando del tema.