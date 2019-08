Liga Mx en riesgo de ser detenida por adeudo con jugadores del Veracruz

El Veracruz se encuentra una vez más en medio de la polémica y en esta ocasión no por los malos resultados que han arrastrado desde hace un año, sino por los adeudos que el club presenta con varios jugadores del plantel, lo cual podría explicar todos los conflictos que rodean a los Tiburones.

Dichos adeudos podrían tener consecuencias graves para toda la Liga MX, luego de que los futbolistas del Veracruz analizan la posibilidad de solicitar que se detenga el Torneo de Apertura 2019, mientras no se resuelva su situación económica, acción que sería respaldada por la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFpro).

El organismo liderado por Álvaro Ortiz no descarta que se pueda detener la Liga MX si el problema no se soluciona, pues asegura que hay varios jugadores que no han recibido su sueldo desde hace tres meses, además de dos meses a jugadoras del equipo femenil y más de cuatro meses a las fuerzas básicas.

Álvaro Ortiz presidente de la AMFpro

Cabe resaltar que hasta el momento ningún elemento del Veracruz ha querido emitir alguna declaración en torno a la problemática, debido a que tienen miedo a represalias por parte de Fidel Kuri, dueño de los Tiburones Rojos, que habría amenazado con despedir a quien se atreva a dar algún dato de los adeudos; incluso el director técnico Enrique Meza lo negó en diversas ocasiones.

Fidel Kuri dueño del Veracruz

Sin embargo, los jugadores implicados no han querido declararlo abiertamente ni pedir formal ayuda a la Comisión de Controversia de la Federación Mexicana de Futbol o en la AMFpro para que interceda por ellos, pues temen que ello pueda atascar aún más la llegada de sus salarios.

Kuri tendrá que pagar 1.4 millones de dólares al Matías Cahais

Álvaro Ortiz dio a conocer que se tiene planeada una reunión con la FMF y la Liga MX para aclarar el tema de Fidel Kuri. El objetivo es que el dueño del Veracruz se comprometa a pagar o la liga se detendrá si los elementos de la plantilla se unen para no jugar.

Con base en datos retomados del portal “Mediotiempo”, el pasado martes el uruguayo Matías Cahais, señaló que la FIFA había fallado a su favor en una demanda por 1.4 millones de dólares por rescisión unilateral de contrato y salarios caídos, además de una multa de 30 mil 500 dólares.

