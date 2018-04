Liga Mx: Jugadores de Chivas se manifiestan por falta de pagos

LigaMx: Jugadores de Chivas se manifiestan por falta de pagos

A tan solo un día de la final del partido de Concachampions ante Toronto, las Chivas de Guadalajara se manifestaron al salir al entrenamiento portando una playera externa al uniforme con el objetivo de exponer su inconformidad con la directiva.

Los jugadores que realizaron trabajos de entrenamiento en el Estadio Akron portaron una camiseta blanca donde se leía en la parte frontal "Vamos por otro título afición y jugadores estamos juntos" y utilizando el hashtag #DirectivaCumplanSuParte.

Con este mensaje los tapatíos dejaron en claro que sin importar la situación económica por la que se encuentran, buscarán ser campeones de la edición 2018 de Concachampions frente a Toronto, equipo que milita en la MLS.

En este sentido, el defensa central aseguró en conferencia de prensa "El equipo sabe diferenciar, estamos más unidos que nunca, nos vamos a romper la madre por ganar esta final y dar la vuelta olímpica"

A raíz de la falta de pagos, los rojiblancos se mostraron inconformes con la directiva que comanda José Luis Higuera y Vergara quienes hasta el momento no han dado declaraciones al respecto.

La razón principal de que exista esta falta de pagos se debe a que el conjunto de Guadalajara no calificó a la "Fiesta Grande" del futbol mexicano, sin embargo los jugadores aseguran que ésta no debería ser razón para que les limiten los pagos cuando cada uno de los jugadores cuenta con un contrato.

Por su parte el director deportivo de Chivas Gabriel de Anda reconoció el problema actual que existe entre directiva y jugadores sin embargo no mencionó cuando podría solucionarse.

Finalmente será durante las próximas 24 horas cuando la directiva tendría que dar una pronta respuesta y solución a sus jugadores quienes recibieron el apoyo y aliento de su afición.