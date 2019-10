Liga Mx: Gignac es REVENTADO al disculparse con jugadores de Veracruz

El delantero francés del conjunto de Tigres de la UANL, André-Pierre Gignac, ofreció una disculpa pública por su indiferencia y falta de apoyo a los jugadores de los Tiburones Rojos de Veracruz, tras anotar un gol durante el acto de protesta que llevaron a cabo los futbolistas del puerto por el adeudo que la directiva tiene con ellos desde hace varios meses.

Luego de haber sido duramente criticado por medios nacionales e internacionales por romper el acuerdo de parar el juego durante los tres primeros minutos del partido, Gignac publicó este lunes una disculpa a través de su cuenta oficial de twitter donde explica que su acción se debido a un error de comunicación, además de que el gol que marcó no fue con intención sino que él quería sacar el esférico por la línea de meta.

La disculpa no fue del agrado de todo el público, pues diferentes personalidades del medio deportivo manifestaron no creer en la explicación de André-Pierre ofreció tras lo sucedido ya que aseguran las imágenes hablan por sí solas. Uno de estos personajes fue el comentarista de ESPN David Faitelson, quien no se guardó nada y le tiró con todo a Gignac.

“Lo de Gignac es de risa. ¿Hizo un gol por error? Que le vaya a ver la cara a otros. Claramente, el Veracruz no quería jugar al futbol. Su actitud, insisto, fue ruin y mezquina…” escribió en su cuenta de Twitter.

Lo de Gignac es de risa. ¿Hizo un gol por error? Que le vaya a ver la cara a otros. Claramente, el Veracruz no quería jugar al futbol. Su actitud, insisto, fue ruin y mezquina… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) October 21, 2019

Las críticas hacia Gignac continuaron

Otro de los que se sumó a las críticas fue el maestro y compañero de Faitelson en la cadena ESPN, José Ramón Fernández, quien aseguró que personalmente no cree en las palabras de Gignac pero aplaudió el valor del jugador por aceptar y reconocer su error.

“Gignac dice que intentó mandar el balón a saque de meta frente al Veracruz, que no quería anotar gol... en lo personal NO le creo. Pero lo que si creo es que, un jugador como el, tiene derecho a cometer errores y arrepentirse. Bien por Gignac al ofrecer una disculpa pública”.

Gignac dice que intentó mandar el balón a saque de meta frente al Veracruz, que no quería anotar gol... en lo personal NO le creo. Pero lo que si creo es que, un jugador como el, tiene derecho a cometer errores y arrepentirse.

Bien por Gignac al ofrecer una disculpa pública. — José Ramón Fernández (@joserra_espn) October 21, 2019

