Liga Mx Entrenador del Betis sería el plan B para el banquillo del Monterrey

El ex director técnico del Real Betis, Quique Setién, se coloca hasta el momento como la segunda opción para llegar al banquillo de los Rayados del Monterrey, en caso de que las negociaciones con el entrenador argentino Matías Almeyda, quien no logró clasificar al San José Earthquakes a los Playoffs de la MLS, no lleguen a buen puerto durante las próximas horas.

De acuerdo con información del portal ESPN, la directiva de Rayados sigue teniendo como prioridad al argentino Matías Almeyda, pero por si alguna razón la negociación se llega a caer; el plan “B” sería estratega español quien ha dirigido a los mexicanos Diego Laínez y Andrés Guardado en La Liga Santander, por lo que la directiva de la Pandilla ve con buenos ojos la llegada de Setién.

A pesar de que Setién no cuenta con títulos en su dilatada carrera en los banquillos, en el año de 2016 fue nombrado como el mejor entrenador de la Liga BBVA tras su buen hacer con el equipo de Las Palmas en esa campaña.

El Monterrey necesita regresar a la senda del triunfo

En caso de que los Rayados se decidan por Quique Setién, el técnico ibérico tendrá la difícil tarea de meter a este equipo de nueva cuenta en los primeros planos y tratar de pelear por la Liguilla, algo que en este Apertura 2019 se ve muy complicado.

