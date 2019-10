Liga Mx: Enrique Bonilla reveló que no se puede ayudar a jugadores de Veracruz de adeudos

Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, reveló que el organismo rector del futbol mexicano no puede ayudar a los jugadores del Veracruz

Siguen los problema con la directiva de Veracruz, quienes aun le siguen adeudando a la mayoría de sus jugadores, Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, reveló que el organismo rector del futbol mexicano no puede ayudar ante la situación, ya que una parte de los contratos de los jugadores los arreglaron de palabra y no por escrito con la dirigencia de los Tiburones Rojos.

"Consulté a fiscalistas y afianzadoras, porque el problema que existe no radica en otra situación más que un contrato registrado en Federación, pero tienen otro con acuerdos verbales con la administración del club” .

No puede interferir la comisión en problemas de pagos de jugadores

"Lo consulté y la respuesta es que no hay forma de que el dinero pueda salir sin ocasionarle un problema a la institución si no hay documentos que lo respalden. No es un problema de falta de voluntad de la Liga ni la Federación, tampoco de los clubes en apoyar y buscar que se cobre, pero en tanto no se presenten los documentos que respalden los adeudos reclamados, no hay forma de que podamos actuar y ayudarlos a que cobren los adeudos”, señaló tajante Bonilla.

El presidente de la Liga MX agregó que es la primera vez que se enfrenta a una situación similar, porque siempre habían existido en ocasiones anteriores papeles que respaldaran al jugador, y de esa forma, podían ayudarlos a cobrar adeudos de los clubes con ellos.

Con esta situación pone a Veracruz como uno de los peores equipos de la historia.

"Platiqué con todos los jugadores del primer equipo. En cuanto a los acuerdos verbales, es la primera vez que me encuentro con un caso de estos, siempre se habían existido diversos tipos de contratos, pero habían papeles firmados. Tuve que consultar con fiscalistas y afianzadoras para saber si en algún momento se podría considerar el acuerdo verbal y la respuesta fue negativa”, agregó.

Gabriel Peñalba, volante argentino de Veracruz, confirmó en un tuit que él arregló con el presidente de los escualos, Fidel Kuri, jugar sin sueldo para los Tiburones Rojos y que a él "no le deben nada".

Todo parece indicar que todo marcha bien entre directiva y el argentino.

“No tengo sueldo , porque asi lo arregle cuando llegue con fidel , por ende a mi no me deben nada y no tengo que meter ninguna controversia !! Saludos ( así o mas clarito )”.

