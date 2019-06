Liga Mx: ¡Duelo de leyendas! Chivas y América se verán las caras en el Azul

Increíble pero cierto, este sábado la cancha del Estadio Azul volverá a vivir un partido de futbol cuando las leyendas de Chivas y América se vuelvan a ver las caras en un juego de exhibición en el que no cabrán las amistades y llevarán la rivalidad a tope.

En una entrevista para un importante medio de comunicación, el exjugador Héctor Reynoso manifestó lo siguiente:

“Con el roster que hay, se alcanza a ver calidad con el balón y es un clásico y lo vamos a ganar los del Guadalajara”

“Este tipo de partidos ha tenido mucho auge en algunas ciudades y esperamos lo mismo también en la Ciudad de México y asegurarles que verán un buen espectáculo por todas las figuras que tendremos”.

El Pato Araujo recordó que en sus primeros clásicos se enfrentó a Cuauhtémoc Blanco, quien se la pasó golepeándole los brazos todo el juego.

“Yo me acuerdo que en las Semifinales donde fuimos campeones, enfrentamos al América y yo con 18 años cubrí al Cuau y todo el juego me estuvo pegando en los brazos y luego en un tiro de esquino me tocó con él y me dijo de todo y yo solo me reía”, recordó el Pato.