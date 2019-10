Liga Mx: Atlas y Necaxa ESTALLA la afición con gritos ofensivos (VIDEO)

Los Rayos del Necaxa enfrentaron a los Zorros del Atlas en el estadio Jalisco cumpliendo con la jornada 15 de la Liga MX en donde se suspendió el partido por 2 minutos debido a la implementación del protocolo en contra de los gritos discriminatorios que surgieron de las tribunas del Atlas durante el despeje del portero del Necaxa, Hugo González ya en tiempo de compensación.

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

El silbante para este partido fue Fernando Guerrero, quien tomó la decisión de detener el partido los 2 minutos estipulados en el protocolo de la Liga Mx para posteriormente reanudar la contienda. Justo antes de que se gritara por tercera ocasión el silbante terminó con el juego corriendo el minuto 98.

Es importante mencionar que el estadio Jalisco contó con elementos de seguridad dispuestos en las inmediaciones para poder actuar en cuanto se presentaran los gritos indeseados.

El público rojinegro había sido respetuoso durante todo el partido, sin embargo al llegar al tiempo de reposición, se escuchó por partida doble muy a pesar del esfuerzo que está haciendo el club para generar conciencia a los asistentes del estadio Jalisco.

Liga Mx: Atlas y Necaxa ESTALLA la afición con gritos ofensivos (VIDEO)

Te puede interesar: Liga MX: En lucha contra los gritos discriminatorios, ya es oficial el protocolo

El Director técnico del Atlas, Leonardo Cufré, declaró que no justifica el grito y que incluso está en contra, ya que esas acciones perjudica al equipo local, además de esto, Cufré culpa al árbitro de que el grito se haya hecho presente en el Jalisco “Si no saca tarjetas y no pone un poquito orden, obviamente que la gente se impacienta y se pone en contra del árbitro y los jugadores. Está bien, el jugador hizo lo que tenía que hacer, pero el que está ahí tiene que poner un poquito orden. Por eso fue mi reclamo. Y cuando la teníamos nosotros, cortó un avance muy claro. Ya se lo dije a él en persona y queda ahí, no me gustó para nada su arbitraje, pero no lo pongo como excusa”.

Por su parte el Arquero del Necaxa, Hugo González piensa que los gritos discriminatorios no deben ser excusados por que un equipo pierda y además envía un mensaje para crear conciencia en la afición “Lo que se vio hoy no es lo que debería de ser. La gente debe de entender un poquito que es para beneficio de todos y que se pueden perjudicar más la gente que los mismos jugadores”.

Liga Mx: Atlas y Necaxa ESTALLA la afición con gritos ofensivos (VIDEO)

Dale CLICK a la estrella de Google News y síguenos