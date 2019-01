Liga MX. El América no quiere dejar ir a Diego Lainez

Diego Lainez ya tiene la mira puesta en Europa, las ofertas están sobre la mesa al parecer, sin embrago las Águilas del América no desean que su canterano deje aún el nido.

A últimas fechas se ha rumorado una propuesta en concreto por parte del Ajax de Holanda, sin embargo Santiago Baños, director deportivo del América ha dejado en claro el deseo que Lainez permanezca un Torneo más con azulcremas.

“Hay pocos como él, me gustaría que se quede un torneo más. Las ofertas o los acercamientos están y no hay nada concreto, pero veremos qué pasa. En Europa la ventana cierra en febrero, tenemos todo el mes, trato de no meterme mucho. No hay nada oficial. Esperamos que la próxima semana haya algo más concreto”, aseguró el directivo americanista.