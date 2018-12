Liga MX. Alan Pulido seguirá siendo jugador de Chivas

Dentro de las malas noticias para los seguidores de Chivas parece que hay alguna buena, el delantero Alan Pulido confirmó que llegó a un acuerdo para permanecer dos años más con el Rebaño Sagrado.

"Ya tuve pláticas con la directiva y me voy a quedar más en Chivas. Voy a renovar dos años más y la verdad estoy contento porque le he tomado un gran cariño a este club, no me quería ir”, dijo Pulido al terminar su participación en el Mundial de Clubes.