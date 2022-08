Liga MX reprograma el Juárez vs Pachuca por actos de violencia

El partido Juárez vs Pachuca programado para este sábado 13 de agosto a las 21:05 ha sido aplazado. La Liga MX dio a conocer, por medio de un comunicado, que el duelo será reprogramado debido a los actos de violencia que se vive en la frontera del país.

La Liga indicó que, de momento, no hay una fecha pactada para celebrarse el duelo entre los Bravos y Pachuca, que estaba pactado para esta Jornada 8 del Torneo Apertura 2022, aunque esperan definirlo pronto y cuando ello suceda se dará a conocer la noticia.

"Ante las circunstancias actuales en Ciudad Juárez, la Liga BBVA MX determinó reprogramar, con fecha por definir, el partido de la Jornada 8 entre los Clubes FC Juárez y Pachuca, que se jugaría originalmente este sábado 13 de agosto", se informó.

La escuadra hidalguense llegó ayer jueves a Ciudad Juárez; incluso, entrenó en las instalaciones del Club Campestre de Ciudad Juárez, todo en aparente normalidad. Sin embargo, los dirigentes del futbol mexicano priorizan la seguridad de los aficionados y de ambos clubes.

La noche del jueves 11 de agosto se vivió una ola de violencia en Juárez que dejó un saldo de 11 personas muertas y 6 personas detenidas, todos confirmados por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante la conferencia de prensa matutina de este viernes 12 de agosto.

“Es algo que no se había presentado y ojalá no se repita, porque se agredió a la población civil, inocente, como una especie de represalia. No fue solo el enfrentamiento entre dos grupos, sino que empezaron a disparar a civiles”, dijo AMLO ante los medios desde Palacio Nacional.

Ciudad de Juárez bajo fuego

El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, detalló que el origen de la violencia se dio por una pelea al interior del Cereso estatal número 3 y por ataques a locales en Ciudad de Juárez, Chihuahua; los actos de violencia fueron orquestados por grupos delictivos.

Mejía explicó que la pelea en el Cereso comenzó cerca de las 13:30 horas del jueves, luego de que un grupo delictivo llamado Los Mexicles agredió a Los Chapos; la riña dejó 20 internos heridos, de los cuales fueron lastimados con armas de fuego y 2 más murieron tras ser baleados.

